Le Nouveau-Brunswick signale un nouveau cas, pour un total de 200

FREDERICTON — Les responsables de la santé publique du Nouveau-Brunswick signalent vendredi un nouveau cas de COVID-19 dans la province.

Il s’agit d’une personne dans la trentaine de la région de Bathurst.

La santé publique a indiqué que le cas était lié à des déplacements à l’extérieur de la bulle de l’Atlantique et que la personne était en isolement.

Le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie s’élève maintenant à 200, dont 191 personnes qui se sont rétablies.

On a rapporté deux décès, et on compte aujourd’hui sept cas actifs du nouveau coronavirus.

Par ailleurs, une ordonnance d’état d’urgence est entrée en vigueur vendredi, interdisant les excursions d’une journée dans la région de Campbellton, au Nouveau-Brunswick, depuis une région voisine du Québec, à l’exception des résidents de la Première Nation de Listuguj et de Pointe-à-la-Croix.