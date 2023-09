Le nouveau chef militaire du Gabon prête serment à la tête de l’État

LIBREVILLE, Gabon — Le nouveau chef militaire du Gabon a prêté serment en tant que chef d’État lundi, moins d’une semaine après avoir chassé le président dont la famille dirigeait ce pays d’Afrique centrale depuis plus de cinq décennies.

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment à l’intérieur du palais présidentiel devant une salle bondée et bruyante de représentants du gouvernement, de militaires et de dirigeants locaux à Libreville, la capitale du Gabon.

M. Oligui Nguema est un cousin du président déchu Ali Bongo Ondimba. Il a été garde du corps de son défunt père et il est à la tête de la garde républicaine, une unité militaire d’élite.

Prenant la parole lundi sous les applaudissements et les ovations, M. Oligui Nguema a déclaré que les militaires avaient pris le pouvoir sans effusion de sang et qu’ils avaient promis de rendre le pouvoir au peuple en organisant des élections libres, transparentes et crédibles.

Les soldats rebelles qui ont renversé M. Bongo la semaine dernière ont affirmé qu’il risquait de conduire le pays au chaos et ils ont alors désigné «à l’unanimité» M. Oligui Nguema comme président du comité de transition.

M. Bongo, qui était président depuis 14 ans, a été renversé quelques heures après avoir été déclaré vainqueur d’un scrutin largement considéré comme entaché d’irrégularités et manquant de transparence.

M. Bongo a effectué deux mandats depuis son arrivée au pouvoir en 2009 après la mort de son père, qui a dirigé le pays pendant 41 ans. Le règne de sa famille a suscité un mécontentement généralisé. Un autre groupe de soldats mutins a tenté un coup d’État en 2019, mais a été rapidement maîtrisé.

Neuf membres de la famille Bongo font l’objet d’une enquête en France. Certains font l’objet d’accusations préliminaires de détournement de fonds, de blanchiment d’argent et d’autres formes de corruption, selon Sherpa, une ONG française qui se consacre à la reddition de compte.

Les enquêteurs ont établi un lien entre la famille et plus de 92 millions $ de biens immobiliers en France, dont deux villas à Nice.

L’ancienne colonie française est membre de l’OPEP, mais sa richesse pétrolière est concentrée entre les mains de quelques-uns. Selon la Banque mondiale, près de 40 % des Gabonais âgés de 15 à 24 ans étaient sans emploi en 2020.

Ses recettes d’exportation de pétrole s’élevaient à 6 milliards $ en 2022, d’après l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).