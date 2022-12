Le nouveau gouvernement du Pérou déclare l’État d’urgence au milieu des protestations

LIMA, Pérou — Le nouveau gouvernement péruvien a imposé mercredi l’État d’urgence en réponse aux violentes manifestations qui ont suivi l’éviction du président Pedro Castillo. La déclaration d’urgence nationale de 30 jours suspend les droits de «sécurité et liberté personnelles» dans toute la nation andine.

Les actes de vandalisme, la violence et les blocages d’autoroutes «exigent une réponse énergique et autoritaire de la part du gouvernement», a annoncé le ministre de la Défense, Luis Alberto Otarola.

La déclaration du gouvernement suspend les droits de réunion et la liberté de mouvement et autorise la police, soutenue par l’armée péruvienne, à fouiller les domiciles des personnes sans autorisation ni ordonnance judiciaire. Le ministre Otarola a déclaré qu’il n’a pas déterminé si un couvre-feu sera imposé. Il a estimé le nombre total de personnes «causant cette perturbation» à pas plus de 8000 dans tout le pays.

Le ministre de la Défense a indiqué que la déclaration avait été approuvée par le conseil des ministres. Il n’a pas fait mention de la nouvelle présidente du Pérou, Dina Boluarte, qui a été assermentée par le Congrès quelques heures après que les législateurs ont évincé M. Castillo.

Mme Boluarte a plaidé pour le calme alors que les manifestations se poursuivent contre elle et le Congrès qui a renversé son prédécesseur.

«Le Pérou ne peut pas se déverser de sang», a-t-elle déclaré plus tôt mercredi. Répondant aux demandes d’élections immédiates, elle a suggéré qu’elles pourraient avoir lieu dans un an, quatre mois avant sa proposition précédente, qui n’a apaisé personne.

Mme Boluarte a évoqué aux journalistes la possibilité de reporter les élections générales de décembre 2023, juste avant une audience pour déterminer si M. Castillo restera emprisonné pendant 18 mois pendant que les autorités montent un dossier de rébellion contre lui. Le juge a ensuite reporté l’audience après que M. Castillo a refusé de participer.

«La seule chose que je peux vous dire, mes frères et sœurs, (c’est) de garder votre calme, a réitéré Mme Boluarte. Nous avons déjà vécu cette expérience dans les années 80 et 90, et je crois que nous ne voulons pas revenir à cette histoire douloureuse.»

Les propos de Mme Boluarte ont rappelé les années désastreuses où l’insurrection du Parti communiste du Pérou a présidé à de nombreux attentats à la voiture piégée et assassinats. Le groupe a été blâmé pour plus de la moitié des quelque 70 000 décès et disparitions estimés, causés par divers groupes rebelles et une réponse contre insurrectionnelle brutale du gouvernement.

Les manifestants ont bloqué les rues de la capitale péruvienne et de nombreuses communautés rurales, exigeant la libération de M. Castillo, la démission de Mme Boluarte et la programmation immédiate d’élections générales pour choisir un nouveau président et remplacer tous les membres du Congrès. Au moins sept personnes ont été tuées, dont un adolescent décédé mercredi après avoir été blessé lors de manifestations à Andahuaylas, a déclaré un directeur d’hôpital.

Tous ont péri dans les mêmes types de communautés pauvres qui comprennent des électeurs qui ont propulsé M. Castillo, un ancien enseignant, à la victoire l’année dernière après avoir promis une approche populiste du gouvernement.

M. Castillo a été évincé par les législateurs le 7 décembre lorsqu’il a cherché à dissoudre le Congrès avant leur troisième tentative de destitution. Son véhicule a été intercepté alors qu’il parcourait les rues de Lima avec son service de sécurité. Les procureurs l’ont accusé d’avoir tenté de demander l’asile politique à l’ambassade du Mexique.

Dans une lettre manuscrite partagée mercredi avec l’Associated Press par son associé Mauro Gonzales, M. Castillo a demandé à la Commission interaméricaine des droits de l’homme d’intervenir pour ses «droits et les droits de mes frères péruviens qui réclament justice». La commission enquête sur les allégations de violations des droits de l’homme et les plaide dans certains cas.