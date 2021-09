Le nouveau gouvernement libéral appelé à agir rapidement sur différents fronts

MONTRÉAL — Au lendemain du scrutin, plusieurs organisations et groupes de pression au pays saluent la réélection du Parti libéral à la tête d’un gouvernement minoritaire, mais le pressent de se mettre au travail afin d’affronter différents défis, notamment sur les plans économique et environnemental.

La Chambre de commerce du Canada et la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) demandent, par exemple, le maintien de la subvention salariale et de l’aide au loyer pour les compagnies les plus touchées par la pandémie.

« Les PME ont accumulé en moyenne 170 000 $ de dettes liées à la COVID-19 et peinent à trouver du personnel à cause de la pénurie de main-d’œuvre. C’est pourquoi le nouveau gouvernement doit donner suite aux meilleures idées avancées par les différents partis lors des élections afin de mettre en place un programme adéquat de relance des PME», a soutenu le vice-président des affaires nationales à la FCEI, Jasmin Guénette, dans un communiqué.

La Chambre de commerce du Canada souhaite aussi que l’administration Trudeau mise sur des investissements dans le secteur privé afin de favoriser la relance économique.

Pour le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, le gouvernement fédéral doit s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre en révisant «immédiatement» le traitement des demandes concernant l’accueil de travailleurs temporaires. Il souhaite aussi une régularisation en six mois de la situation de milliers d’immigrants en attente du traitement pour leur résidence permanente au Québec.

«Nous avons besoin de solutions rapides», a indiqué M. Leblanc, qui s’inquiète également de «la tentation d’alourdir le fardeau fiscal des particuliers et des entreprises pour résorber les lourds déficits anticipés».

De son côté, le Chantier de l’économie sociale réclame d’accélérer la mise en oeuvre du fonds de finance sociale destiné aux organismes de bienfaisance, sans but lucratif et à vocation sociale.

«Par le biais de programmes de développement et de financement, mais aussi par l’application de critères sociaux dans les contrats et appels d’offres gouvernementaux, le nouveau gouvernement doit s’approprier nos solutions pour bâtir une société plus juste, plus résiliente et plus verte», a affirmé la directrice générale du Chantier, Béatrice Alain.

Environnement

Des groupes environnementaux exhortent les libéraux à accélérer le pas dans la lutte le contre les changements climatiques. La Fondation David Suzuki et Environnemental Defence invitent les partis fédéraux à mettre de côté leurs différences pour travailler ensemble.

«Les actions de notre gouvernement dans les jours et les mois à venir détermineront si le Canada émergera en tant que leader climatique dans cette transition mondiale, sans quoi il devra faire face aux impacts environnementaux, économiques et sanitaires dévastateurs des changements climatiques», a déclaré le directeur exécutif par intérim de la Fondation pendant la campagne électorale, Ian Bruce.

Les deux organisations proposent différentes mesures, comme éliminer progressivement tout financement public du secteur des combustibles fossiles, interdire les plastiques à usage unique non essentiels, renforcer la réglementation sur le méthane et faire respecter le droit de réparer des appareils au lieu de les jeter.