Le nouveau ministre de la Justice s’attaque aux vacances dans l’appareil judiciaire

OTTAWA — Le nouveau ministre de la Justice du Canada entend demander à son personnel et à son ministère d’agir «rapidement» pour combler les vacances judiciaires, un problème qui avait obsédé ses prédécesseurs.

Le premier ministre Justin Trudeau a choisi Arif Virani pour remplacer David Lametti lors du récent remaniement ministériel visant à apporter du sang neuf au conseil des ministres.

M. Trudeau dit avoir réuni l’équipe pour répondre aux vents contraires économiques, mais les changements surviennent alors que de plus en plus de Canadiens s’inquiètent de la criminalité et que le manque de juges affecte les procédures dans les salles d’audience à travers le pays.

Élu pour la première fois dans la circonscription torontoise de Parkdale-High Park lorsque les libéraux ont pris le pouvoir en 2015, M. Virani a été secrétaire parlementaire de M. Lametti et de sa prédécesseure, Jody Wilson-Raybould.

Le problème des vacances dans l’appareil judiciaire a persisté sous les deux ministres. Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, a lancé un avertissement personnel à M. Trudeau plus tôt cette année sur la nécessité d’accélérer le processus de nomination.

M. Virani espère qu’un regard neuf sur le problème aidera à trouver une solution. Il prévoit donner des «consignes claires» à son personnel ainsi qu’à celui du ministère pour que le tout se mette en marche «rapidement», et ce, sans compromettre la qualité des juges.