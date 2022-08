Le nouveau-né d’une femme qui a accouché dans sa voiture est décédé à La Prairie

LA PRAIRIE, Qc — Le nouveau-né d’une femme qui aurait accouché seule dans son véhicule jeudi soir à La Prairie, en Montérégie, n’a pas survécu. La présumée mère du bébé aurait appelé elle-même les services d’urgences pour obtenir de l’aide, indique la Sûreté du Québec (SQ).

Le service de police municipale serait intervenu après que la femme âgée de 38 ans ait appelé les services d’urgence alors qu’elle était stationnée sur le bord de la rue des Ardennes, à La Prairie. La cause du décès du nouveau-né est pour l’instant inconnue.

«L’autopsie sur le bébé pourra venir confirmer la cause exacte du décès», a indiqué le sergent de la SQ, Stéphane Tremblay.

Durant la nuit de jeudi à vendredi, la Sûreté du Québec s’est fait confier une enquête initiée par laRégie intermunicipale de police Roussillon concernant le décès du nouveau-né.

Le service des crimes majeurs de la SQ enquête présentement sur les circonstances entourant la mort du bébé. Lorsque son état le permettra, la présumée mère sera rencontrée par les enquêteurs.

Lors du décès d’un enfant de moins de mois de six ans, l’enquête sur les causes et circonstances se fait automatiquement avec le service des crimes majeurs.