Le nouveau premier ministre de T.-N.-L., Andrew Furey, sera assermenté mercredi

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Andrew Furey deviendra officiellement mercredi matin le 14e premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, lors d’une cérémonie d’assermentation en plein air.

Le docteur Furey, âgé de 45 ans, remplacera Dwight Ball, qui avait annoncé son départ de la vie politique en février. La course à la direction du Parti libéral a ensuite été reportée à cause de la pandémie et M. Furey a été élu chef il y a deux semaines.

La cérémonie d’assermentation a généralement lieu à l’intérieur de l’Assemblée législative, mais elle a été déplacée cette fois-ci à l’extérieur pour des raisons de santé publique. Le nouveau cabinet de M. Furey sera assermenté quant à lui lors d’une cérémonie distincte trois heures plus tard.

Une fois que M. Furey aura été assermenté, il devra, en vertu de la loi provinciale, déclencher des élections générales d’ici un an. Il a déjà déclaré qu’il n’était pas pressé de déclencher un scrutin avant la fin de 2020.

M. Furey est sorti vainqueur de la course à la direction du Parti libéral provincial le 3 août et il est devenu de facto le premier ministre désigné de la province. Le chirurgien orthopédiste l’avait emporté face à son unique rival, l’ex-fonctionnaire John Abbott.