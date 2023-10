Le nouveau premier ministre du Manitoba se concentrera sur les soins de santé

WINNIPEG — Le nouveau premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, affirme que le travail difficile commence maintenant, alors que ses néo-démocrates s’efforcent de tenir leur promesse électorale de rebâtir les soins de santé dans la province.

Selon M. Kinew, ce travail comprend l’ajout de personnel de santé de première ligne et la construction de nouvelles salles d’urgence et d’un centre de soins contre le cancer.

M. Kinew est sur le point de devenir le premier premier ministre provincial issu des Premières Nations au Canada.

Son parti a battu les progressistes-conservateurs mardi pour former un gouvernement majoritaire.

Ce résultat a entraîné la démission des deux autres principaux chefs de parti, dont la première ministre progressiste-conservatrice Heather Stefanson.

Mme Stefanson a annoncé qu’elle démissionnerait après avoir dirigé le parti pendant près de deux ans.

Mercredi matin, Mme Stefanson conservait de justesse son siège dans la circonscription de Tuxedo, à Winnipeg.

Le chef des libéraux, Dougald Lamont, a démissionné après avoir perdu sa circonscription de Winnipeg et son parti n’a plus qu’un seul siège contre trois auparavant.

M. Kinew a déclaré aux journalistes mercredi qu’il était heureux que les électeurs aient rejeté la politique de division et adopté le message d’unité de son parti.

«J’ai l’intention de faire avancer les choses pour que la génération future puisse accomplir des choses encore plus puissantes que celles que nous pouvons imaginer aujourd’hui», a déclaré M. Kinew.

«(Devenir premier ministre) est la chose la plus difficile que je n’aie jamais faite dans ma vie, et le vrai travail n’a même pas encore commencé», a-t-il ajouté.

«Je vais traiter ce poste avec le plus grand respect et l’humilité que je crois nécessaires pour vous servir, vous, les résidants du Manitoba, et j’espère bien sûr apporter une contribution positive à tous les Canadiens.»