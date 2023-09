Le nouveau président de la commission Desmond convoque les avocats mardi prochain

HALIFAX — La commission qui a enquêté sur les raisons pour lesquelles l’ancien soldat canadien Lionel Desmond a assassiné trois membres de sa famille avant de retourner l’arme contre lui, en 2017 en Nouvelle-Écosse, devrait reprendre ses travaux pour au moins une journée d’audience, la semaine prochaine.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse avait nommé le juge de la Cour provinciale Warren Zimmer pour présider l’enquête en juin 2018, mais le magistrat a été remercié le 30 juin dernier — le premier ministre Tim Houston trouvait que le juge mettait trop de temps à déposer son rapport final.

Le juge Zimmer a ensuite été remplacé par son collègue Paul Scovil, qui a annoncé que l’enquête reprendrait mardi prochain pour entendre les conclusions des avocats impliqués.

Le communiqué indique que le juge Scovil a déjà examiné les transcriptions des audiences, les vidéos archivées et des centaines de pièces à conviction présentées au cours des 56 jours d’audiences, qui se sont terminées par les observations finales des avocats en avril 2022.

Mais le juge Scovil affirme que les avocats participants auront à nouveau la possibilité de présenter leurs observations finales avant qu’il ne prépare son rapport et ses recommandations — bien qu’il ne précise pas d’échéancier.

Au cours des audiences, on a appris que Lionel Desmond avait été soldat en Afghanistan en 2007 et qu’on lui avait diagnostiqué en 2011 un trouble de stress post-traumatique et une dépression majeure.

Malgré quatre années de traitement alors qu’il était toujours au sein de l’armée, l’enquête a révélé que M. Desmond avait besoin de plus de soutien lorsqu’il a été libéré pour des raisons médicales en 2015. Il a participé à un programme de traitement en établissement à Montréal en 2016, mais son rapport de libération de l’armée concluait qu’il était toujours un homme très malade.

Et au cours des quatre derniers mois de sa vie, M. Desmond n’a reçu aucun traitement, principalement parce que les professionnels de la santé «civils» en Nouvelle-Écosse ne pouvaient pas avoir accès à ses dossiers médicaux fédéraux.

Le 3 janvier 2017, il a acheté légalement un fusil semi-automatique et a assassiné sa femme de 31 ans, Shanna, leur fille de 10 ans, Aaliyah, et sa mère de 52 ans, Brenda, à Upper Big Tracadie.