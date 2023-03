Le nouvel Air Force One conservera le bleu et le blanc, tranche le président Biden

WASHINGTON — Le président américain Joe Biden s’en tient à un agencement de couleurs bleu et blanc pour l’extérieur du modèle de remplacement de l’Air Force One, dont le premier avion devrait être livré dans quatre ans.

Les forces de l’air des États-Unis ont déclaré vendredi soir que le bleu clair sur le nouveau modèle des 747 qui transportent le président sera un peu plus sombre et plus moderne que le bleu des avions actuels, qui se rapproche de celui des oeufs du Merle d’Amérique.

Boeing modifie deux de ces avions 747-800 qui utiliseront l’indicatif d’appel Air Force One lorsque le président sera à bord. Ils remplaceront la flotte existante de deux Boeing 747-200 vieillissants que le dirigeant américain utilise actuellement.

Le choix des couleurs extérieures de l’avion fait suite à une décision antérieure de l’administration de supprimer un design rouge, blanc et bleu choisi par le prédécesseur de M. Biden, Donald Trump.

Une analyse des forces aériennes a suggéré que les couleurs plus fonçaient augmenteraient les coûts et retarderaient la livraison des nouveaux gros porteurs.

En 2018, M. Trump a ordonné que les nouveaux avions abandonnent le design bleu et blanc emblématique de l’ère du président John F. Kennedy pour un jeu de couleurs blanc et bleu marine.

La moitié supérieure de l’avion aurait été blanche et la partie inférieure, y compris le ventre, aurait été bleu foncé. Une bande rouge foncé était également prévue du cockpit à la queue. La coloration était presque identique à celle de l’extérieur de l’avion personnel de M. Trump.

Officiellement connu sous le nom de VC-25B, le nouvel avion remplacera la flotte actuelle, connue sous le nom de VC-25A, qui, selon l’armée de l’air, fait face à des lacunes en matière de capacités, à des coûts de maintenance en hausse et à «l’obsolescence des pièces». Les modifications apportées au prochain avion comprendront des mises à niveau de l’alimentation électrique, une installation médicale et un système d’autodéfense, ont indiqué les forces de l’air américaines.

Elles ont mentionné que la livraison du premier appareil de ce nouveau modèle est prévue pour 2027, suivie du deuxième avion en 2028.

La génération actuelle d’avions a d’abord transporté le président George H.W. Bush, qui a servi de 1989 à 1993.