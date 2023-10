Le Parti québécois veut une question par jour à l’Assemblée nationale

QUÉBEC — Avec l’arrivée d’un nouvel élu dans ses rangs, le Parti québécois espère pouvoir questionner davantage le gouvernement.

«Étant donné qu’on élargit le groupe, on espère obtenir plus de questions. On pourrait maintenant obtenir une question par jour. (…) On pense qu’on va l’obtenir avec l’arrivée de Pascal Paradis, un député de plus», a affirmé le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon.

La nuit a été courte pour le nouveau député péquiste Pascal Paradis : aux alentours de 8h mardi matin, il était déjà debout pour remercier ses électeurs avec M. St-Pierre Plamondon.

M. Paradis était au coin d’une intersection très achalandée de la circonscription de Jean-Talon avec des affiches sur lesquelles on pouvait lire «Merci!»

Au moment du passage de La Presse Canadienne, des automobilistes klaxonnaient pour montrer leur soutien au nouveau député.

Le Parti québécois a obtenu une victoire décisive contre la Coalition avenir Québec lundi soir.

Les derniers chiffres d’Élections Québec indiquent que M. Paradis a obtenu 44 % des votes contre 21 % pour sa plus proche rivale, Marie-Anik Shoiry.

«C’était un désir que je comprends tout à fait d’envoyer un message au gouvernement, puis un message qu’on a obtenu constamment sur le terrain à savoir : on trouve que vous faites du bon travail», a analysé le chef péquiste en mêlée de presse.

Il s’agit d’une victoire historique, puisque jamais un candidat péquiste n’a été élu dans Jean-Talon. Avant que la CAQ s’en empare en 2019, la circonscription était considérée comme une forteresse libérale depuis 1965.