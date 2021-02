Le NPD a recueilli 6,1 M $ en 2020 et acquitté la totalité de sa dette de campagne

OTTAWA — Le Nouveau Parti démocratique (NPD) affirme avoir recueilli 2,5 millions $ au cours des trois derniers mois de 2020, ce qui lui a permis de finir de rembourser sa dette électorale de 2019.

Tous les partis fédéraux se préparent actuellement pour des élections générales anticipées qui pourraient avoir lieu dès cette année.

Les contributions de 2,5 millions $ recueillies par le NPD au dernier trimestre représentent plus de 40 % des 6,1 millions $ amassés par le parti pendant toute l’année 2020. Le NPD soutient qu’il dispose toujours de plus d’un million de dollars dans ses coffres après avoir acquitté la totalité de sa lourde dette de 10 millions $ contractée pendant la campagne électorale de 2019.

Les conservateurs déclarent qu’ils ont recueilli plus de 7,6 millions $ d’octobre à décembre, et le Bloc québécois a reçu plus de 961 000 $ pendant ce trimestre.

Les derniers rapports financiers trimestriels des partis fédéraux devaient être soumis à Élections Canada au plus tard ce 1er février.