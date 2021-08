Le NPD courtise à son tour le Québec avec une publicité «spécialement conçue»

MONTRÉAL — Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a lancé jeudi une vidéo publicitaire «spécialement conçue pour le Québec».

«Pour avancer, il faut oser, faire ce qu’on n’a jamais fait avant» et «repousser ses limites», y affirme Jagmeet Singh, dont le parti n’a jamais formé de gouvernement.

Les images offrent de multiples références à la province: un drapeau fleurdelisé, le métro de Montréal, le carré rouge des grèves étudiantes et de l’écriture en français sur des vitrines. Le chef néo-démocrate déclare aussi l’importance de «rester qui on est» et d’être «forts, fiers, différents».

«Il y a de grandes ressemblances entre le Québec et Jagmeet Singh. Dans les deux cas, ce sont des histoires d’audace et de courage. Comme Jagmeet, les Québécoises et les Québécois ont toujours osé dans leur vie et en tant que nation», a déclaré le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulerice, en communiqué de presse.

Ce dernier est le seul député néo-démocrate du Québec qui a survécu aux dernières élections, où libéraux et bloquistes ont remporté la plupart des sièges de la province. Le parti avait pourtant gagné la faveur des Québécois aux élections de 2011, au temps du chef Jack Layton, alors qu’une vague orange avait balayé la province.

La publicité se veut «authentique et inspirante», a indiqué le communiqué. Son contenu s’éloigne des attaques par publicités interposées que se livrent conservateurs et libéraux depuis une semaine.

M. Singh met l’accent sur les enjeux social et environnemental, disant qu’il veut «une société plus juste et plus verte. Notre gouvernement va écouter les gens, pas les milliardaires», ajoute-t-il.

Le Québec en demande

Le Bloc québécois, qui par définition ne représente que la Belle province, a promis jeudi d’exiger «une hausse durable des transferts en santé» venant du fédéral et a demandé sur Twitter «un engagement ferme de tous les partis d’augmenter à 35 % la part du fédéral dans les coûts de santé du Qc [Québec]».

Mais Le NPD n’est pas le seul parti pancanadien à afficher un intérêt particulier pour le Québec. Le chef conservateur Erin O’Toole a présenté mercredi son «contrat avec les Québécois et les Québécoises», qui promet un «fédéralisme de partenariat» où «on va augmenter les pouvoirs du Québec en immigration», «appliquer la loi 101 aux entreprises fédérales» et «respecter le droit du Québec de passer ses propres lois pour protéger sa langue, sa culture ou sa laïcité», des enjeux chers au premier ministre provincial François Legault.

Il y a aussi clarifié qu’il est «pro-choix» et qu’il croit «aussi aux changements climatiques», des positions qui font consensus au Québec, mais sur lesquelles le Parti conservateur n’a pas toujours été décisif. La plateforme conservatrice promet de «protéger le droit de conscience des professionnels de la santé», ce que plusieurs ont interprété comme le droit de refuser de procéder à un avortement.

