Le NPD d’accord avec la cible d’Ottawa pour un réseau électrique carboneutre en 2035

OTTAWA — Les néo-démocrates de deux provinces de l’Ouest canadien sont divisés sur l’objectif du gouvernement libéral d’atteindre un réseau d’électricité carboneutre d’ici 2035, tandis que le Nouveau Parti démocratique (NPD) fédéral affirme maintenant qu’il appuie cet échéancier.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a publié la semaine dernière un projet de règlement visant à tenir la promesse des libéraux de débarrasser le réseau électrique des émissions polluantes, suscitant de vives réactions des gouvernements provinciaux de l’Alberta et de la Saskatchewan au sujet du délai de 12 ans.

La cheffe du NPD de la Saskatchewan, Carla Beck, s’est également prononcée contre la politique libérale, affirmant qu’il n’est pas réaliste de remplacer la capacité de production de la province par des énergies renouvelables dans ce délai.

Elle estime que 2050 serait un objectif plus approprié.

«Avec plus des deux tiers de la production de SaskPower provenant de combustibles fossiles aujourd’hui, il n’est pas réaliste de remplacer toute cette capacité de production par des énergies renouvelables dans les délais proposés par le gouvernement fédéral», a soutenu Mme Beck dans un communiqué.

En Alberta, la cheffe du NPD, Rachel Notley, s’est rangée derrière l’objectif du fédéral. Mme Notley n’a pas répondu à une demande de réaction lundi, mais lors des élections provinciales en Alberta, elle a annoncé un plan pour atteindre cet objectif, affirmant que cela créerait des emplois et stimulerait l’économie.

Lors d’une conférence de presse tenue à Edmonton lundi, le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, ne s’est pas engagé sur une cible précise, affirmant qu’Ottawa doit être plus accommodant face aux défis provinciaux.

«Fixer un objectif, c’est bien, mais s’il n’y a pas de plan pour l’atteindre, à quoi ça sert ?» a-t-il lancé.

Plus tard lundi, le chef de cabinet adjoint de M. Singh, Jonathan Gauvin, a cependant confirmé que le NPD fédéral appuie l’objectif d’avoir un réseau électrique carboneutre d’ici 2035.

M. Singh a affirmé à Edmonton que si les libéraux voulaient vraiment réduire les émissions, ils créeraient un réseau électrique national afin que les surplus d’énergie renouvelable d’une province puissent être envoyés aux autres.

«Il faut faire de vrais investissements dans les infrastructures pour que les provinces aient des options», a souligné M. Singh.

«Si nous voulons obtenir des résultats là où nous réduisons nos émissions, mais que les provinces n’ont pas d’autre moyen de produire de l’électricité, comment est-ce que cela nous aide à réduire les émissions et à résoudre le problème?»

Le réseau d’électricité canadien est considéré comme étant propre à près de 85 %, mais la demande devrait doubler d’ici 2050, notamment à mesure que les voitures, autobus et trains transitent vers des modèles électriques.

La transition des maisons et bâtiments vers des sources de chauffage qui fonctionnent à l’électricité va aussi faire augmenter la demande.

Six provinces sont sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 2035, car plus de 90 % de leur production d’électricité est déjà sans émissions.

Pour les quatre autres — l’Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick —, le charbon et le gaz naturel fournissent encore entre 30 % et 85 % de leur électricité.