Le NPD de l’Alberta embauchera des policiers et des travailleurs sociaux s’il est élu

CALGARY — Le Nouveau parti démocratique (NPD), parti d’opposition de l’Alberta, affirme qu’il luttera contre la criminalité en embauchant des policiers et des travailleurs sociaux, et qu’il conservera la GRC, s’il remporte les élections provinciales du mois prochain.

Irfan Sabir, porte-parole en matière de justice, et Joe Ceci, porte-parole en matière d’affaires municipales, ont publié dimanche un plan de sécurité publique qui promet qu’un gouvernement néo-démocrate embaucherait 150 policiers ainsi que 150 travailleurs sociaux, intervenants en santé mentale et en toxicomanie et travailleurs communautaires qui collaboreraient avec la police au sein d’équipes intégrées.

Le NPD affirme que ces mesures coûteraient environ 40 millions $ et qu’elles seraient financées en redonnant aux municipalités environ 32 millions $ qu’elles ont perdus lorsque le gouvernement provincial actuel a augmenté sa part des revenus que les municipalités perçoivent sous forme de sanctions.

Le NPD s’engage également à maintenir la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans les communautés.

Le Parti conservateur uni (PCU) au pouvoir a précédemment lancé l’idée de créer une force de police provinciale, mais le vice-premier ministre Kaycee Madu a déclaré la semaine dernière qu’il n’avait pas l’intention de le faire pour l’instant.

Le conseil municipal de Grande Prairie a voté le mois dernier en faveur du remplacement de la GRC par son propre service de police municipale, et MM. Sabir et Ceci soutiennent que cette option restera toujours à la disposition des municipalités, si elles le souhaitent, sous un gouvernement néo-démocrate.

«Nous devons investir dans les services de police de première ligne et non pas changer le nom de la force et repeindre les voitures de police», a commenté dimanche M. Ceci.

Le décret devrait être déposé le 1er mai pour un scrutin le 29 mai.

Le NPD a également déclaré dimanche qu’il investirait une première tranche de 10 millions $ dans des unités spécialisées de réduction de la criminalité rurale, et qu’il embaucherait davantage d’agents de probation et investirait dans des programmes post-libération afin de lutter contre les récidivistes et les délinquants.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Ellis, a répondu dans un communiqué de presse que le fait que le NPD soit favorable au définancement de la police «insulte les forces de l’ordre par des commentaires haineux et se fait le champion de politiques d’extrême gauche qui inonderaient nos rues de drogues financées par les contribuables».

M. Ellis a également noté que la cheffe du NPD, Rachel Notley, n’était pas présente lors de l’annonce de la politique.

«Au fond, le NPD ne croit pas en cette problématique», a déclaré M. Ellis dans le communiqué.

Interrogé lors de la conférence de presse sur les critiques du PCU selon lesquelles le NPD s’oppose à la police, M. Sabir a indiqué que la première ministre s’était entretenue avec le pasteur de rue Artur Pawlowski au sujet de son procès criminel lié à une manifestation liée à la COVID-19 organisée en 2022 au poste frontalier de Coutts.

Le NPD a déclaré que la première ministre Danielle Smith doit aux Albertains une explication sur les raisons qui l’ont poussée à s’entretenir avec un individu aussi extrémiste qui fait l’objet d’accusations criminelles.