Le NPD demande une enquête sur « les nombreuses défaillances» lors des élections

OTTAWA — Le NPD a demandé une enquête officielle sur ce qu’il appelle « les nombreuses défaillances systémiques des fonctionnaires électoraux » lors des élections fédérales du mois dernier.

La directrice nationale du NPD, Anne McGrath, a écrit au commissaire aux élections du Canada, Yves Côté, pour demander une enquête afin de déterminer si les responsables électoraux de plusieurs circonscriptions avaient suivi les procédures correctement, refusant, selon elle, à des citoyens le droit de voter le 20 septembre.

La lettre de la plainte, lue par La Presse Canadienne, allègue que certains bureaux de vote ont ouvert tardivement « ou pas du tout », privant des électeurs du droit de vote, dont beaucoup appartenaient aux communautés autochtones.

La plainte indique qu’à Kenora, en Ontario, des électeurs autochtones ont été « considérablement privés du droit de vote » parce que les endroits où les gens s’attendaient à voter n’ont pas ouvert du tout, ou pas avant le milieu de l’après-midi.

Un dossier, compilé par les avocats du NPD, a également été transmis à Yves Côté, un officier indépendant qui veille à la bonne application de la loi électorale.

Son bureau et Élections Canada n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Le cabinet d’avocats du NPD basé à Vancouver Allevato, Quail and Roy, allègue qu’il y a eu « des échecs systémiques» à suivre les procédures électorales.

Des bureaux de vote dans des communautés autochtones, dont Cat Lake, Poplar Hill et Pikangikum, « ne se sont tout simplement jamais matérialisés », a déclaré le NPD. À Grassy Narrow, le bureau de vote a ouvert « avec plus de quatre heures de retard ».

Certains bureaux de vote, selon le parti, n’avaient pas de listes d’électeurs prêtes au moment de l’ouverture et ont renvoyé des électeurs et leur ont dit de revenir plus tard.

Dans certaines circonscriptions, les responsables électoraux ont refusé de garder les bureaux de vote ouverts aux électeurs, même s’ils avaient ouvert tard, refusant aux Canadiens les 12 heures requises pour voter le jour du scrutin, allègue le NPD.

De plus, le parti affirme que certains électeurs ont dû faire la queue jusqu’à deux heures.

« Élections Canada a manqué à sa responsabilité d’assurer l’affranchissement de tous les électeurs, même et surtout ceux de communautés à faible revenu, ceux qui vivent dans des communautés autochtones et rurales/éloignées et à des personnes handicapées», a affirmé Anne McGrath dans une déclaration à La Presse Canadienne. .

« Ce que nous avons vu dans des communautés autochtones de Kenora ou des communautés urbaines de Toronto où les gens n’ont pas pu voter ou n’ont pas eu la possibilité de voter est troublant et doit être corrigé avant les prochaines élections.»

« Nous respectons le choix des électeurs et les résultats de l’élection, mais ces échecs systémiques d’Élections Canada à s’assurer que chaque personne au Canada puisse participer à notre processus contreviennent à la Loi électorale et doivent être corrigés », a ajouté Anne McGrath.

Dans sa lettre au commissaire, Anne McGrath, indique que le NPD « a donné un avertissement préalable à Élections Canada » des échecs potentiels, sur la base de signes d’avertissement émanant des bureaux de vote par anticipation une semaine avant le jour du scrutin.

« On nous avait promis qu’Élections Canada prendrait des mesures pour s’assurer que de tels échecs ne se reproduisent pas le jour du scrutin. Rien n’a été fait. Des électeurs ont été refoulés, ont été envoyés dans les mauvais bureaux de vote, se sont présentés dans des endroits qui ont ouvert tard ou n’ont jamais ouvert, ou se sont éloignés des files d’attente massives », indique sa lettre.

Le NPD se plaint également que les observateurs électoraux du parti n’ont pas été en mesure de vérifier le décompte des voix et que, dans un cas, la police aurait été appelée pour escorter un avocat du NPD hors d’un bureau de vote.

« Partout au pays, des responsables locaux d’Élections Canada ont refusé de permettre aux représentants des candidats d’observer le dépouillement des bulletins de vote, malgré leur droit légal de le faire », a déclaré le NPD.

Le NPD demande une enquête et souhaite que des mesures soient prises pour s’assurer que de tels échecs ne se reproduisent plus. Le parti affirme que les erreurs ont « sérieusement miné la confiance des Canadiens dans notre système électoral ».

Le parti soutient avoir pris note de « la pression exercée sur Élections Canada » pour organiser une élection « pendant une crise de santé publique ».