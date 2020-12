Le NPD dénonce des propos d’Erin O’Toole sur les pensionnats pour Autochtones

OTTAWA — Le porte-parole néo-démocrate en matière d’éthique, Charlie Angus, affirme que les commentaires du chef conservateur Erin O’Toole sur la mission d’origine des pensionnats pour Autochtones s’apparentent à du révisionnisme, destiné à plaire à une certaine frange de ses militants.

Dans une vidéo publiée le mois dernier sur la page Facebook du groupe des conservateurs de l’Université Ryerson, à Toronto, M. O’Toole déclarait que les pensionnats fédéraux visaient au départ à éduquer les enfants autochtones, mais que ce programme était ensuite devenu «horrible» et «néfaste».

«Et nous devons en tirer des leçons», déclarait M. O’Toole dans la vidéo publiée le 5 novembre.

Ces pensionnats, mis sur pied par des communautés chrétiennes et le gouvernement fédéral dans les années 1880, ont fonctionné pendant plus d’un siècle. Ils visaient essentiellement à convertir et à assimiler les enfants autochtones à la culture canadienne; ils ont aussi été le théâtre d’abus physiques et sexuels à grande échelle.

M. Angus a déclaré aux journalistes mercredi qu’il était «faux» et «très préoccupant» de suggérer que l’éducation était le principal objectif de ce programme, créé notamment par Egerton Ryerson, qui a donné son nom à l’université torontoise.

«Nous parlons ici de politiques qui visaient à détruire les familles, à détruire les identités, à littéralement « tuer l’Indien dans l’enfant »», a déclaré M. Angus, citant une expression associée à l’expansion du système au début du 20e siècle. «De la part (de M. O’Toole), c’est vraiment très bas.»

La porte-parole de M. O’Toole, Chelsea Tucker, a précisé que le chef conservateur était en faveur de la réconciliation avec les Premières Nations et «prenait très au sérieux l’histoire horrible des pensionnats pour Autochtones».

«Il a aussi été clair en soulignant les dommages que peut avoir la « culture du bannissement ». Il est important de défendre la liberté d’expression, en particulier sur les campus, tout comme se souvenir de notre passé est un élément important pour aspirer à mieux à l’avenir», a-t-elle indiqué dans un courriel.

Le mot-clic #ResignOToole (démission) a été très utilisé sur Twitter mardi soir; la députée néo-démocrate fédérale Leah Gazan a d’ailleurs invité M. O’Toole à démissionner.