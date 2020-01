Le NPD déposera un projet de loi pour encadrer l’assurance médicaments

OTTAWA — Le Nouveau Parti démocratique (NPD) va faire du régime national d’assurance médicaments sa priorité.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a réitéré jeudi que le premier projet de loi de sa formation politique sera de proposer un cadre pour la mise en oeuvre de cette assurance médicaments à travers le pays.

M. Singh dit qu’il est «complètement inacceptable» que des familles canadiennes aient à faire un choix entre payer leurs factures ou payer pour leurs médicaments.

Il est tout aussi inacceptable, dit-il, que le gouvernement Trudeau ait lancé des «belles paroles» sans offrir des actions concrètes. Avec ce projet de loi, le chef néo-démocrate espère augmenter la pression pour que les libéraux tiennent leur promesse.

L’idée d’une assurance médicaments ne fait pas l’unanimité chez les provinces, qui aimeraient mieux que le fédéral augmente leurs transferts en santé pour financer les services actuels.

À cela, M. Singh répond qu’il comprend le «cynisme» des provinces et qu’il faut en effet réinvestir en santé afin de mieux faire passer la pilule.

«On peut mieux investir dans les soins de santé en général pour gagner la confiance des provinces et on peut proposer une assurance médicaments nationale universelle avec l’argent pour démontrer (…) qu’on peut avoir un système fédéral qui peut couvrir tous les gens», a-t-il dit.

Sur le nouvel accord de libre-échange nord-américain, M. Singh dit que son caucus n’a pas encore déterminé s’il appuiera sa ratification.

«En ce moment, on n’a pas complètement confiance en le premier ministre (Justin) Trudeau et le gouvernement libéral quand ils disent que c’est le meilleur accord (possible)», a-t-il déclaré.

«On veut l’évaluer, on veut avoir un débat à la Chambre des communes, on veut avoir une évaluation dans les communautés pour savoir primordialement est-ce que cet accord va aider les gens, est-ce que ça va défendre les travailleurs et travailleuses et est-ce que ça va défendre l’environnement pour vrai?»

M. Trudeau a confirmé que son gouvernement déposera un projet de loi pour la ratification de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) la semaine prochaine.