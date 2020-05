Le NPD en Ontario demande une enquête publique sur les soins de longue durée

TORONTO — L’opposition officielle en Ontario demande au gouvernement Ford de tenir une enquête publique sur tout le système de soins de longue durée.

La cheffe néo-démocrate, Andrea Horwath, affirme que la province doit enquêter sur le système qui a été le théâtre de nombreuses éclosions mortelles pendant la pandémie de COVID-19 en Ontario.

Au cours de la première période de questions depuis des mois à l’Assemblée législative de l’Ontario, le premier ministre Doug Ford a déclaré mardi que son gouvernement réexaminerait ce système «défectueux», mais il ne s’est pas engagé à tenir une enquête publique.

Un nombre limité de députés de tous les partis étaient à Queen’s Park mardi pour participer à cette session, afin de respecter la distanciation physique. Le gouvernement ontarien devait prolonger mardi jusqu’au 2 juin l’état d’urgence sanitaire dans la province, lors d’un vote plus tard dans la journée.

Mme Horwath a soutenu mardi matin que la province devait examiner les faiblesses du système de soins de longue durée, qui l’ont rendu si vulnérable à la pandémie. «Le premier ministre s’engagera-t-il à mener une enquête publique complète sur les soins de longue durée, avec pour mandat d’examiner non seulement les tragédies des deux dernières semaines, mais aussi des deux dernières décennies?», a demandé la cheffe de l’opposition officielle.

M. Ford a promis de «réparer» ce système défectueux depuis des décennies. «Nous allons revoir le système», a-t-il répondu. «Nous allons le réparer collectivement, nous, les législateurs. Pas seulement d’un parti, mais tout le monde dans cette salle.»

L’Ontario signalait mardi 361 nouveaux cas de COVID-19 et 56 décès supplémentaires. Le bilan atteint maintenant 20 907 cas, dont 1725 décès et 15 391 cas résolus. Les nouveaux cas représentent une augmentation de 1,8 % par rapport à la veille. Les hospitalisations ont légèrement diminué, ainsi que le nombre de personnes aux soins intensifs et sous respirateurs.

On avait effectué la veille un peu moins de 12 000 tests de dépistage — le total le plus bas en une semaine. Le gouvernement s’était engagé à effectuer 16 000 tests par jour, avec comme objectif, éventuellement, 20 000 tests quotidiens.