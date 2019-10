Le NPD est préférable au Bloc pour les questions environnementales, dit Singh

MONTRÉAL — Quelques heures avant de croiser le fer avec ses rivaux de trois autres formations politiques, le chef du NPD Jagmeet Singh est allé faire un tour au marché Atwater, à Montréal, où il n’a pas manqué de souligner les différences entre son parti et le Bloc québécois.

Un récent sondage place le NPD au quatrième rang dans les intentions de vote au Québec, derrière les libéraux, les conservateurs et le Bloc.

Le Bloc québécois se trouve également à égalité avec le NPD en tant que solution de rechange pour 17 pour cent des électeurs.

Pour s’assurer que son parti se distingue du Bloc, M. Singh a donc misé sur une autre particularité des électeurs du Québec décelée dans le sondage: leur intérêt pour les enjeux environnementaux et la lutte contre les changements climatiques.

«Le grand contraste entre nous, les néo-démocrates, et le Bloc, c’est que pour faire face aux grands enjeux qui touchent les Québécois et Québécoises comme la crise climatique, il faut travailler ensemble», a-t-il lancé.

«Et le Bloc ne peut pas et ne veut pas travailler ensemble avec le reste du Canada. Si on veut vraiment réduire nos émissions de gaz à effets de serre, si on veut faire face aux inégalités qui existent dans la société, il faut travailler ensemble.»

Jagmeet Singh participera au premier débat en français qui sera présenté mercredi soir à TVA, en compagnie de Justin Trudeau du Parti libéral, d’Andrew Scheer du Parti conservateur et d’Yves-François Blanchet du Bloc québécois.