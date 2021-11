Le NPD interpelle Ottawa pour financer un projet québécois de cliniques dentaires

Le chef néo-démocrate souhaite que le gouvernement fédéral finance les cliniques dentaires pilotes que Québec mettra sur pied pour les personnes plus démunies ou vivant dans une région éloignée.

Jagmeet Singh a directement interpellé le premier ministre Justin Trudeau dans une lettre. Il demande qu’Ottawa offre au gouvernement québécois «d’être partenaire afin que ce programme puisse prendre une plus grande ampleur et aider plus de gens».

«Nous savons qu’à l’heure actuelle trop de gens se retrouvent aux urgences à cause de problèmes dentaires qui pourraient être facilement évités s’ils pouvaient se payer des soins dentaires de routine et ceci finit par coûter plus cher non seulement à l’État, mais aux familles qui peinent à joindre les deux bouts», poursuit M. Singh.

La semaine dernière, le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, a annoncé la mise sur pied d’un projet pilote de cinq cliniques pour offrir des soins dentaires préventifs et curatifs de première ligne. Ces cliniques seront implantées dans les régions de l’Estrie, de la Gaspésie, de l’Outaouais et de Montréal.

Québec prévoit investir 3 millions $ dans ces initiatives qui pourraient fournir des services à environ 22 000 personnes.

Durant les deux dernières campagnes électorales, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a proposé l’instauration d’un programme fédéral pour couvrir les frais dentaires des ménages moins fortunés et n’ayant pas accès à une assurance.

«Comme nous l’avons toujours dit, au NPD, nous croyons qu’il est insensé que votre langue ou votre gorge soit couvert par le système de santé public, mais pas vos dents», écrit M. Singh dans sa missive datée du 22 novembre.

Le chef néo-démocrate reproche au gouvernement fédéral d’avoir souvent tardé à appuyer les programmes sociaux du Québec, comme celui des services de garde, «qui a dû attendre plus de 24 ans avant d’avoir de l’aide».

«J’espère que le Québec n’aura pas à attendre aussi longtemps avant que le fédéral fasse sa juste part pour ce programme de soins dentaires pour les Québécoises et Québécois», conclut M. Singh.

Questionné mardi matin sur la demande du NPD, le nouveau ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, ne semblait pas être au courant de l’initiative de Québec.

M. Duclos ne s’est pas avancé sur une possible participation financière d’Ottawa pour ces cliniques dentaires.

«Ce n’est pas quelque chose, je crois, qu’on a fait régulièrement au cours des dernières années. Donc, on va voir de quelle manière on peut être utile pour les prochaines années», a-t-il affirmé à sa sortie de la réunion du conseil des ministres.

Le ministre Dubé avait expliqué en conférence de presse, la semaine dernière, que le but du projet pilote était de régler des problèmes locaux et non d’élargir la couverture publique des soins dentaires.

Actuellement au Québec, des services publics en dentisterie sont offerts entre autres aux enfants de 9 ans et moins, aux résidants en CHSLD et aux bénéficiaires d’un programme d’assistance sociale.