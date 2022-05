Le NPD place la facture d’électricité sous les projecteurs de la campagne électorale

Le NPD a promis samedi de réduire le coût de la facture d’électricité, misant de nouveau sur un sujet qui avait déjà été placé sous les projecteurs lors des élections de 2018. Il dit qu’il y réussira en adoptant une stratégie sur l’efficacité énergétique.

La cheffe du NPD, Andrea Horwath, promet notamment d’offrir des subventions allant de 7000 $ à 11 000 $ à ceux qui veulent rendre leur maison écoénergétique. Le plan prévoit un prêt sans intérêt pour les montants supérieurs. Selon le parti, ce programme permettra de réduire les factures d’énergie, de créer des emplois et d’aider la province à réduire ses émissions de GES.

«Il s’agit de nous assurer que non seulement nous luttons contre les changements climatiques, mais aussi que nous offrons une vie plus abordable à la population», a lancé Mme Horwath au cours d’une halte de campagne, à Bowmanville.

L’ancien gouvernement libéral avait présenté un plan en 2017 afin de subventionner les coûts de l’électricité. L’augmentation de la facture était devenue une source de colère avant les dernières élections. La facture a doublé au cours de la dernière décennie, notamment à cause des mesures énergétiques vertes qui ont contraint les consommateurs de payer l’électricité à un taux supérieur à ceux du marché.

Les libéraux promettent en 2022 une transition la plus rapide possible vers des sources d’approvisionnement d’énergie propre.

Le chef Steven Del Duca ne pense pas que son plan fera grimper la facture d’électricité.

«Dans le plan que nous avons présenté il y a quelques jours sur l’environnement, nous parlions de transition. Nous nous assurons que les Ontariens auront accès à l’approvisionnement nécessaire en adoptant une approche misant en priorité sur la conservation», a-t-il déclaré lors d’un rassemblement à Ottawa.

Les libéraux veulent interdire la construction de nouvelle centrale au gaz naturel et de réduire la dépendance avec celles existant déjà pour la production d’électricité de base. Il souhaite aussi mettre en place un plan énergétique à long terme misant sur une combinaison juste et efficace du nucléaire, de l’hydro-électricité et des sources renouvelables. L’Ontario n’a pas présenté un plan énergétique à long terme depuis 2017.

En 2018, les progressistes-conservateurs avaient promis de réduire la facture d’électricité d’un autre 12 %.

En février, le Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario avait déterminé que la facture d’électricité résidentielle type a augmenté de 4,3 % de 2018 à 2021. Il notait toutefois que les changements apportés par les conservateurs au programme de subventions avaient permis de garder la facture à un coût inférieur à ce qu’elle aurait été sous le programme ontarien pour des frais d’électricité équitables mis en place par le précédent gouvernement libéral.

Il jugeait que l’écart de 12 % promis ne serait atteint qu’en 2025. Toutefois, celui-ci continuerait de s’agrandir pour atteindre 23 % en 2029, si les politiques actuelles sont maintenues.

Questionné au sujet de la facture d’électricité, le chef progressiste-conservateur Doug Ford a déclaré qu’il avait réduit les taux pour les plus grandes entreprises, celles qui, selon lui, investissent le plus, comme les constructeurs automobiles.

«Nous continuerons de nous assurer d’une plus grande efficacité énergétique, de produire plus d’électricité à un coût économique, a-t-il dit. Une raison pour laquelle nous économie est en plein essor, c’est parce que nous l’avons rendue plus concurrentielle avec les autres juridictions en Amérique du Nord.»