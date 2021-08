Le NPD propose une taxe de 20 % pour les étrangers qui achètent des maisons au Canada

BURNABY, C.-B. — Le chef néo-démocrate propose une taxe de 20 % pour les étrangers qui achètent des maisons au Canada.

Jagmeet Singh a fait cette promesse mercredi dans la région métropolitaine de Vancouver, où le coût du logement a grimpé en flèche — bien au-delà de ce que de nombreuses familles à revenu moyen peuvent se permettre de payer.

En campagne à Burnaby, M. Singh a déclaré que cette taxe de 20 % s’appliquerait à la vente de maisons à des personnes qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents au Canada.

Les néo-démocrates reprennent en fait une promesse de la campagne de 2019. Dans son budget du printemps dernier, le gouvernement libéral a proposé une taxe annuelle de 1 % sur la valeur des maisons appartenant à des non-résidents.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a déjà imposé une taxe de 20 % sur la valeur des maisons achetées par des étrangers dans de nombreuses régions de la province. Bien que cette taxe ait eu un effet de refroidissement du marché lors de son introduction par les libéraux provinciaux en 2016, à un taux de 15 %, les prix ont quand même continué de grimper.

M. Singh a également promis mercredi qu’un gouvernement néo-démocrate construirait 500 000 logements abordables en 10 ans. Il ciblerait aussi le blanchiment d’argent et le crime organisé dans le secteur du logement, en rendant plus difficile la dissimulation derrière des compagnies à numéro et en donnant plus de mordant aux régulateurs.

Le chef néo-démocrate a imputé la responsabilité des prix élevés des logements à Justin Trudeau, qui faisait également campagne en Colombie-Britannique mercredi. M. Singh accuse le chef libéral d’avoir laissé les loyers et les prix des maisons monter en flèche, de plus de 20 % en moins d’un an, à Vancouver.