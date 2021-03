Le NPD veut abolir les centres de soins de longue durée à but lucratif

OTTAWA — Le Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD) déposera lundi à la Chambre des communes une motion demandant l’abolition graduelle au Canada des centres de soins de longue durée à but lucratif.

Le NPD proposera au gouvernement que ces institutions soient transformées d’ici 2030 en centres sans but lucratif et lui demandera d’assurer avec les provinces et les territoires qu’ils n’émettent plus de permis d’exploitation de résidences privées à but lucratif.

Le chef néodémocrate Jagmeet Singh a évoqué ces idées plus tôt cette année en affirmant qu’elles pourraient constituer un engagement électoral en cas de déclenchement d’élections générales. Il avait suggéré l’élaboration de normes nationales pour les centres de soins pour aînés avec octroi d’une enveloppe fédérale de 5 milliards $.

De récentes études ont démontré que pendant la crise de la COVID-19, les centres privés de soins de longue durée ont subi davantage d’éclosions. Pendant la première vague de la pandémie, plus de 80 % des personnes décédées de la maladie au Canada vivaient en centres de soins de longue durée, privés ou publics.

Le premier ministre Justin Trudeau a déjà fait savoir qu’il respecterait les compétences provinciales en matière de fourniture de soins de santé.

La motion du Nouveau Parti démocratique doit être débattue lundi et soumise au vote mardi.