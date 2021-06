Le NPD veut faire reconnaître aux Communes les pensionnats comme un génocide

OTTAWA — Les néo-démocrates demandent au gouvernement fédéral de reconnaître ce qui s’est passé dans les pensionnats comme un génocide.

Dans une motion qui doit être déposée à la Chambre des communes jeudi, la députée néo-démocrate Leah Gazan demande à ses collègues législateurs de considérer à l’unanimité l’histoire des pensionnats autochtones comme la destruction délibérée et systémique d’un groupe culturel.

Mme Gazan dit qu’«il n’y a pas de réconciliation sans vérité» et que l’héritage traumatique des pensionnats continue d’avoir un impact sur les communautés des Premières Nations aujourd’hui.

Lors d’une conférence de presse avec Mme Gazan mercredi matin, le grand chef Arlen Dumas de l’Assemblée des chefs du Manitoba a déclaré que nier un acte de génocide «minimiserait l’histoire et la réalité» des survivants des écoles qui ont continué d’ouvrir dans les années 1970.

La demande de Mme Gazan fait suite à la nouvelle du mois dernier selon laquelle un radar pénétrant dans le sol a détecté ce que l’on pense être les restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Les institutions parrainées par le gouvernement et gérées par l’Église ont fonctionné au Canada pendant plus de 120 ans et la Commission de vérité et réconciliation a statué en 2015 qu’elles constituaient un génocide culturel.