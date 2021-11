OTTAWA — Des députés fédéraux demandent la suppression du code vestimentaire « archaïque » de la Chambre des communes – qui oblige les hommes à porter une veste et une cravate pour s’exprimer à la Chambre.

Les députés néo-démocrates veulent que les règles traditionnelles sur le décorum soient mises à jour, pour les rendre plus modernes et pour accommoder les membres transgenres, non binaires et bispirituels.

Il n’y a pas de règles vestimentaires spécifiques pour les femmes parlementaires qui sont encore minoritaires à la Chambre des communes.

De rares exceptions ont été faites aux règles pour les hommes, comme leur permettre de porter un kilt lors du jour de commémoration de la vie du poète écossais Robert Burns.

Randall Garrison, porte-parole du NPD sur les questions qui concernent la communauté LGBTQ, a déclaré que les néo-démocrates demanderont que les règles soient mises à jour après le retour de la Chambre le 22 novembre.

«Ces dispositions sont archaïques et nous soutenons qu’elles devraient être éliminées depuis longtemps», a déclaré Garrison.