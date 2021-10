Le NPD veut un organisme indépendant de réglementation pour les médias sociaux

OTTAWA — Les néo-démocrates demandent au gouvernement fédéral de sévir contre les géants des médias sociaux à la suite des récentes révélations d’une ex-employée de Facebook.

Lors d’une conférence de presse à Ottawa lundi matin, le député néo-démocrate Charlie Angus a appelé Ottawa à établir un organisme de réglementation indépendant pour lutter contre la désinformation, les messages haineux et la transparence des algorithmes sur les plateformes numériques.

M. Angus dit que Facebook semble utiliser des algorithmes et l’intelligence artificielle pour privilégier «du contenu extrémiste et saper la démocratie», alors que l’entreprise est confrontée à un examen public sur la façon dont ses codages enflamment les discours et affectent l’estime de soi des utilisateurs.

La lanceuse d’alerte de Facebook, Frances Haugen, a déclaré devant un comité du Sénat américain plus tôt ce mois-ci que les plateformes de l’entreprise nuisaient au bien-être des enfants et alimentaient la polarisation aux États-Unis, une affirmation étayée par des recherches internes de l’entreprise divulguées au «Wall Street Journal».

Dans le cadre de la campagne électorale du mois dernier, le premier ministre Justin Trudeau s’est engagé à présenter dans un délai de 100 jours une loi visant à lutter contre les discours haineux en ligne et les contenus incitant à la violence, à la suite de l’échec d’un projet de loi libéral visant à réglementer Facebook et d’autres plateformes.

M. Angus a affirmé que la législation, qui est morte au Sénat après le déclenchement des élections en août, équivalait à un «incendie de poubelle politique» et que des actions de l’organisme de réglementation des télécommunications à l’égard des algorithmes de Facebook apporteraient «une solution des années 1980 à un problème du 21e siècle».