Le NPD veut un portrait clair de l’impact de l’aide d’urgence sur les prestations

OTTAWA — Les néo-démocrates réclament au gouvernement fédéral un compte rendu complet des pertes en matière de prestations pour les Canadiens ayant compté sur l’aide financière d’urgence l’année dernière.

Dans une lettre à la ministre des Finances, Chrystia Freeland, le porte-parole du NPD dans le dossier note que les fonctionnaires fédéraux ont examiné au printemps quelles familles perdraient le plus en prestations cette année.

Daniel Blaikie a indiqué que son parti voulait savoir pourquoi les libéraux n’avaient pas donné d’avertissement clair sur les impacts lorsque les fonctionnaires ont pris conscience de cette possibilité pour la première fois.

La raison de la baisse est que le gouvernement a enregistré la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) comme revenus aux fins du calcul du montant des prestations des programmes courants.

À mesure que les revenus augmentaient, la valeur des prestations diminuait.

Le gouvernement a averti les gens que les prestations seraient considérées comme un revenu, une mise en garde souvent articulée autour de la nécessité d’en mettre une partie de côté en raison des effets potentiels au moment de l’imposition.

Mais M. Blaikie a souligné qu’il n’y avait pas eu d’avertissement préalable pour les parents qui reçoivent l’Allocation canadienne pour enfants ou les personnes âgées à faible revenu qui reçoivent le Supplément de revenu garanti.

Il veut maintenant que le gouvernement détermine comment aider les personnes touchées.

«Si le fait de recevoir des prestations en cas de pandémie allait changer l’accès des gens à ces programmes, alors il aurait dû y avoir un avertissement juste de la part du gouvernement. Il n’y en a pas eu», a déclaré vendredi M. Blaikie.

Des documents internes du gouvernement, obtenus par La Presse Canadienne en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, prévoyaient que les familles à faible revenu subiraient les baisses les plus marquées de l’aide financière versée par l’Allocation canadienne pour enfants.

L’aide d’urgence a réduit les paiements du supplément de revenu pour 183 417 personnes âgées, qui ont perdu en moyenne environ 3500 $ cette année. Environ 83 000 personnes âgées qui ont reçu la PCU ou l’une des trois prestations de relance fédérales ont été poussées au-dessus du seuil de revenu pour être admissibles au Supplément de revenu garanti.

Il existe d’autres prestations calculées en fonction du revenu, et c’est pourquoi M. Blaikie a demandé au gouvernement de rendre public le nombre de personnes qui ont vu leurs prestations réduites et les montants ainsi perdus.

Le gouvernement a mis fin à la PCRE le mois dernier, et les deux prestations de relance restantes – une pour les parents qui restent à la maison avec des enfants malades et une autre pour les travailleurs ayant besoin de congés de maladie – prennent fin samedi.

Le gouvernement a estimé que les semaines supplémentaires aideraient 114 000 demandeurs de prestations de maladie et 404 000 soignants. Il a estimé que cela coûterait 271,1 millions $, une fraction des près de 32,9 milliards $ dépensés jusqu’à présent pour les trois prestations de relance.

Les libéraux ont promis de prolonger les prestations jusqu’en mai pour les travailleurs en cas de confinement, mais ont besoin de l’approbation du Parlement pour le faire.

Une analyse fédérale de la destination des paiements de la PCU l’année dernière a montré que les paiements se chevauchaient étroitement avec la répartition des Canadiens sans emploi au Canada au cours de la même période.

Les responsables ont écrit, dans une note d’information en août à la ministre de l’Emploi Carla Qualtrough, que les données suggéraient que l’aide était «proportionnée aux besoins des travailleurs en matière de soutien du revenu pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille pendant les moments difficiles de la pandémie».

La Presse Canadienne a obtenu le document en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

M. Blaikie a fait valoir que l’aide pourrait finir par être vaine si les gens ne peuvent pas payer leurs factures cette année. C’est pourquoi il demande une rencontre avec Mme Freeland pour discuter de la question.

«Nous devrions simplement nous asseoir et déterminer ensemble ce que nous devons faire pour nous assurer que nous n’abandonnons pas ces personnes, et que les effets que nous craignions l’année dernière pour elles et pour d’autres ne se manifestent pas cette année», a-t-il déclaré.