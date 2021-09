Le NPD veut utiliser les terrains fédéraux pour construire des habitations abordables

MONTRÉAL — Le Nouveau Parti démocratique veut utiliser les terrains fédéraux disponibles pour y construire de nouvelles habitations abordables. Il s’agit de l’une des solutions proposées par le parti pour combattre la crise du logement.

Mercredi matin, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh se trouvait au Bassin Peel, sur des terres de la Couronne fédérale situées dans le Vieux-Port de Montréal.

S’il est élu premier ministre, il propose de commencer son plan à cet endroit et d’offrir aux Montréalais des logements «qu’ils peuvent se payer».

Régler la crise du logement qui sévit est l’un des principaux chevaux de bataille du NPD, notamment dans le cadre de cette campagne électorale. «La crise du logement frappe fort à travers le pays comme à Montréal», a affirmé le chef Singh mercredi.

Le parti qualifie la situation de «crise du logement de Justin Trudeau», et lui reproche de n’avoir rien fait avec les terrains fédéraux situés au bassin Peel, pour «les laisser disponibles pour les investisseurs ultra-riches». Ce site est d’ailleurs notamment convoité par des gens d’affaires pour y construire un stade pour le retour du baseball majeur à Montréal.

Mais M. Singh se targue plutôt de vouloir aider «ceux qui ont besoin d’aide» et non pas les riches.

Il appuie l’idée d’un stade pour le baseball à Montréal. «Mais si on parle de comment on utilise les terrains fédéraux, on doit les utiliser pour des logements sociaux et abordables. (…) Je n’aide pas les groupes privés à créer un stade au lieu d’aider les gens qui ont besoin de logements sociaux.»

Face au Vieux-Port, il a rapporté mercredi matin que les résidants et des organismes de logement ont déjà demandé dans le passé à ce que les terrains disponibles du bassin servent à la construction de logement social.

Le plan du NPD pour le logement a notamment pour but de construire 500 000 nouvelles unités de logements sociaux et abordables au pays. Il propose aussi de collaborer avec la Fédération canadienne des municipalités pour faciliter l’achat de logements locatifs abordables afin d’éviter la perte d’unités et faire obstacle aux spéculateurs.