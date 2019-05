Le Palais des congrès accueille le plus grand salon de la robotique

Montréal accueille la plus grande conférence de robotique au monde et l’événement a lieu au Canada pour la première fois. Jusqu’à vendredi, près de 4000 personnes participeront à la Conférence internationale sur la robotique et l’automatisation (ICRA 2019) au Palais des congrès.

Des robots qui marchent, parlent, nagent ou volent, d’autres qui conduisent des véhicules ou encore qui accomplissent des tâches à la maison, au bureau ou à l’usine. Ceux qui se passionnent pour la robotique seront bien servis à l’ICRA 2019, alors que des représentants du milieu universitaire et des industries de plus de 71 pays présentent leurs dernières innovations en matière de robotique.

Clément Gosselin, professeur à la Faculté de sciences et de génie de l’Université Laval, fait partie de l’équipe qui organise l’événement. Selon lui, ce n’est pas un hasard si le salon se tient à Montréal.

«Nous avons au Canada, mais au Québec en particulier, des capacités de recherche avancées en robotique, notamment parce qu’on a développé plusieurs robots pour des navettes spatiales et pour la Station spatiale internationale. On a donc chez nous beaucoup d’expertise et des programmes universitaires de pointe.»

Les progrès rapides de la recherche en intelligence artificielle contribuent à faire du Québec un joueur important en robotique, selon Clément Gosselin, qui est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada en robotique et mécatronique à l’Université Laval.

«C’est méconnu, mais le Québec a beaucoup d’entreprises qui créent des robots et qui les exportent.»

Gregory Dudek, président de la conférence ICRA 2019, a indiqué «qu’historiquement, plusieurs avancées importantes en robotique et en automatisation ont été présentées pour la première fois lors de l’ICRA, et 2019 promet de maintenir cette tendance».

Selon l’International Data Corporation (IDC), les prévisions de dépenses dans le monde en systèmes de robotique et de drones atteindront 115,7 milliards $ US cette année, soit une augmentation de 17,6 pour cent comparativement à 2018.