Le panneau d’un camp de vacances pour enfants ukrainiens à Chertsey est vandalisé

CHERTSEY, Qc — Les responsables d’un camp d’été pour les enfants ukrainiens à Chertsey, dans Lanaudière, déplorent qu’un panneau ait été barbouillé de graffitis prorusses.

Une photo montre le panneau à l’entrée du «Camp Ste-Sophie» barbouillé des graffitis «Russie» et «Wagner» – le nom du groupe paramilitaire affilié à Moscou et qui a joué un rôle actif dans l’invasion de l’Ukraine. On y voit aussi la lettre «Z», un symbole peint sur les chars et autres équipements militaires russes en Ukraine.

Simon Kouklewsky, vice-président de la paroisse orthodoxe ukrainienne Sainte-Sophie, de Montréal, qui supervise le camp de vacances, a déclaré qu’un membre de la paroisse l’avait alerté du vandalisme samedi dernier et que les responsables avaient signalé l’affaire à la Sûreté du Québec.

Le révérend archiprêtre Volodymyr Kouchnir, qui dirige la paroisse Sainte-Sophie à Montréal, a indiqué qu’aucun enfant n’était présent au moment où le vandalisme a été constaté, parce que le camp est présentement en rénovation.

Le Congrès ukrainien canadien qualifie le vandalisme d’acte de haine contre la communauté.

La Sûreté du Québec n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

___

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.