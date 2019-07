Le pape écrit une lettre au président syrien pour exprimer son inquiétude

VATICAN — Le pape François a écrit une lettre au président syrien Bachar El-Assad, dans laquelle il se dit «profondément préoccupé» par la situation humanitaire en Syrie et en particulier par le sort tragique des civils dans la province d’Idlib.

Le Vatican a déclaré que le cardinal Peter Turkson, l’un des principaux conseillers du pape, avait remis la lettre en personne au président syrien lors d’une réunion lundi à Damas en présence de l’ambassadeur du Vatican en Syrie.

Il s’agit d’un geste inhabituel et concret destiné à montrer l’inquiétude de François face à la situation.

Le bureau de M. El-Assad a déclaré dans un communiqué que les discussions avaient porté sur les efforts politiques déployés pour mettre fin à la crise, le président syrien accusant les pays de la région et occidentaux de soutenir les insurgés.

Le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a déclaré que la lettre demandait que les civils et les infrastructures essentielles, comme les écoles et les hôpitaux, soient protégés. La lettre appelle aussi le président syrien à prendre des mesures concrètes en vue de la réconciliation et à libérer les prisonniers politiques, selon le Vatican.

Le conflit en Syrie, qui a commencé en 2011, a tué plus de 400 000 personnes et poussé des millions d’autres à fuir leur domicile pour échapper aux violences.

Des frappes aériennes ont touché lundi un marché dans une ville contrôlée par les rebelles dans le nord-ouest de la Syrie, faisant au moins 27 morts, selon des militants de l’opposition et l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

Peu de temps après, les médias officiels ont rapporté que les rebelles avaient tiré un obus sur une voiture en mouvement dans le village de Jourin contrôlé par le gouvernement, tuant sept civils.

L’observatoire affirme que le bombardement de lundi contre le marché de Maaret al-Numan est le plus meurtrier en Syrie depuis l’effondrement d’une trêve parrainée par la Russie et la Turquie à la fin du mois d’avril.