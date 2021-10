Le pape François est prêt à visiter le Canada, annonce le Vatican

Le Vatican a annoncé mercredi que le pape François était prêt à venir au Canada, alors que des dirigeants autochtones lui demandent de s’excuser pour le rôle de l’Église catholique dans les pensionnats fédéraux.

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CÉCC) a indiqué mercredi qu’elle avait invité le pape François à venir au Canada pour «participer à un pèlerinage de guérison et de réconciliation». Le Vatican a répondu que le pape était disposé à venir au Canada, à une date qui reste à déterminer, dans le «contexte du processus pastoral, en cours, de réconciliation avec les peuples autochtones».

On estime que 150 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter des pensionnats fédéraux pendant un siècle. Plus de 60 % des pensionnats étaient administrés par des membres de l’Église catholique.

Cette annonce survient alors que des dirigeants des Premières Nations, des Métis et des Inuits prévoient déjà se rendre au Vatican, en décembre, pour rencontrer le pape dans l’espoir d’obtenir des excuses de l’Église.

«Nous inviterons cette délégation de survivants, d’aînés et de jeunes Autochtones à ouvrir leur coeur au Saint-Père, à exposer leurs souffrances, et à exprimer leurs espoirs et leurs désirs en vue de sa future visite au Canada», a indiqué mercredi le président de la CÉCC, Mgr Raymond Poisson.

La CÉCC affirme dans un communiqué qu’il y avait eu des «discussions constructives» avec les Autochtones, «en particulier avec les populations qui sont touchées par les problèmes liés aux pensionnats».

Ces populations «ont témoigné de la souffrance et des difficultés qu’elles rencontrent encore aujourd’hui», a soutenu Mgr Poisson. «Nous prions pour que la visite du pape François au Canada marque une étape importante sur le chemin de la réconciliation et de la guérison», poursuit l’évêque de Saint-Jérôme.

Des excuses exigées

Le chef de la communauté autochtone de Cowessess, Cadmus Delorme, a déclaré mercredi que la visite du pape serait un pas vers la réconciliation. Mais il a ajouté que cette visite devrait s’accompagner d’excuses pour le rôle de l’Église dans les pensionnats, afin de reconnaître la douleur avec laquelle de nombreux survivants vivent encore aujourd’hui.

Cette communauté autochtone de la Saskatchewan a fait les manchettes dans le monde, plus tôt cette année, avec la découverte de 751 tombes potentiellement non marquées près de l’ancien pensionnat de Marieval, géré par des catholiques.

La cheffe nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, a fait écho à la demande d’excuses, «attendues depuis longtemps». Mais elle a ajouté qu’il devrait aussi y avoir des poursuites criminelles et des indemnisations.

Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, a lui aussi estimé que des excuses à elles seules ne suffisaient pas. «L’Église catholique est également responsable de l’indemnisation et devrait fournir cette indemnisation aux survivants», a déclaré M. Singh, qui a ajouté que l’Église devait également fournir tous les documents liés aux pensionnats.

Marc Miller, nouveau ministre des Relations Couronne-Autochtones, a déclaré que la reconnaissance du rôle de l’Église dans les pensionnats est importante pour les peuples autochtones. «Cette pleine reconnaissance des dommages causés est quelque chose que l’on attend depuis longtemps du Saint-Père lui-même», a déclaré M. Miller.

Et des excuses ici, en personne

Mais rien n’indique pour l’instant que le pape s’excusera lors de sa visite. Le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada — qui a fait la lumière sur des abus subis par des enfants autochtones dans les pensionnats dirigés par l’Église et financés par le gouvernement fédéral — demandait il y a six ans, en 2015, que le pape présente, au Canada, des excuses au nom de l’Église catholique.

Ces appels se sont intensifiés au cours de la dernière année, après la découverte de centaines de sépultures anonymes sur les sites d’anciens pensionnats pour Autochtones par des communautés des Premières Nations de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a salué mercredi le geste du Vatican, en rappelant la responsabilité du gouvernement fédéral. «Tout ce qui s’appelle effort de réconciliation sincère ne peut être que bienvenu», a-t-il dit en point de presse. «Est-ce que ça change le fond des choses? Est-ce qu’il y a une responsabilité papale historique? On pourrait en débattre.»

«Ce sont des décisions qui ont été prises par les autorités canadiennes, mises en oeuvre par des autorités présentes sur le territoire canadien. Et que le pape contribue à une prise de conscience, c’est certainement positif, mais ça ne dédouane pas les autorités canadiennes.»

Il n’y a pas eu de visite papale au Canada depuis 2002, alors que Jean-Paul II était venu participer aux Journées mondiales de la jeunesse, à Toronto. Jean-Paul II avait été en 1984 le tout premier pape à venir au Canada. Il était revenu en 1987 pour tenir sa promesse de rencontrer les Autochtones des Territoires du Nord-Ouest, une rencontre qui avait dû être annulée en 1984 à cause du mauvais temps.

—

Le «Programme fédéral de soutien en santé – résolution des questions des pensionnats indiens» offre une ligne d’assistance téléphonique pour les survivants des pensionnats et leurs proches qui souffriraient de traumatismes provoqués par le rappel d’abus passés. Le numéro est le 1-866-925-4419.

—

Avec des informations de l’Associated Press