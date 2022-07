Le pape François présentera une messe au Québec jeudi

QUÉBEC — Le pape François s’apprête à entamer sa deuxième journée d’événements en sol québécois dans le cadre de sa visite, qu’il a qualifiée de pèlerinage de pénitence.

Le pontife doit présenter sa deuxième messe au Canada plus tard jeudi matin.

L’événement aura lieu au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Le site est l’un des lieux de pèlerinage les plus anciens et les plus populaires d’Amérique du Nord et attire chaque année plus d’un million de visiteurs.

Les organisateurs s’attendent à ce que plus de 16 000 personnes y assistent, bien que la participation aux événements en Alberta ait été surestimée.

Plus tard dans la journée, il assistera aux vêpres avec des représentants de l’église dans la cathédrale-basilique Notre-Dame de Québec.

Le pape François est arrivé dans la ville pour deux jours d’événements mercredi.

Prenant la parole à la Citadelle de Québec, le pape a demandé pardon pour le tort causé par les politiques d’assimilation menées dans les pensionnats.

Le pape s’est rendu sur le site historique pour des réunions privées avec la gouverneure générale Mary Simon et le premier ministre Justin Trudeau.

Plus tard, il s’est adressé à une petite salle de dignitaires autochtones et de survivants des pensionnats.

Le pontife a exprimé sa profonde honte et sa tristesse pour le rôle joué par différentes institutions catholiques locales dans le système de pensionnats.

Il s’agit des deuxièmes excuses papales en sol canadien pour le pape François, qui est à mi-parcours de sa tournée.

Lundi, il a demandé pardon pour le «mal commis par tant de chrétiens contre les peuples autochtones», lors d’un discours à Maskwacis, en Alberta.

Il doit faire une brève escale à Iqaluit vendredi avant de rentrer à la Cité du Vatican.