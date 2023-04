Le pape François reçoit son congé de l’hôpital et sera à la messe de dimanche

ROME — Le pape François a reçu samedi son congé de l’hôpital de Rome où il a été traité pour bronchite. Visiblement de bonne humeur, il a indiqué aux journalistes qui lui demandaient de commenter qu’il est «encore en vie», avec un signe de pouce en l’air, avant de quitter les lieux.

Le souverain pontife, âgé de 86 ans, a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire Gemelli mercredi, après son audience publique hebdomadaire sur la place Saint-Pierre, ayant connu des difficultés respiratoires. Le pape a reçu des antibiotiques administrés par voie intraveineuse pendant son séjour, selon le Vatican. Lorsqu’il était un jeune homme et vivait dans son Argentine natale, le religieux a eu une partie d’un poumon enlevé, le laissant particulièrement vulnérable à toute maladie respiratoire.

En signe d’amélioration de son état de santé, le Vatican a indiqué que le pape François présidera la messe du dimanche des Rameaux sur la place Saint-Pierre et la messe de Pâques en plein air le 9 avril. Un cardinal du Vatican sera à l’autel pour célébrer les deux messes, une pratique récente en raison du pontife qui a une problématique du genou.

Le chef de l’Église catholique doit aussi célébrer la messe du Jeudi saint, selon son horaire, qui aura lieu cette année dans un centre de détention pour personnes d’âge mineur à Rome. On ne savait toujours pas s’il assisterait à la procession du Chemin de Croix, tard dans la nuit, au Colisée de Rome, pour marquer le Vendredi saint.

Avant de quitter l’hôpital de Gemelli tard samedi matin, le souverain pontife a eu un moment émouvant avec un couple de Rome dont la fille de 5 ans est morte vendredi soir à l’hôpital. À l’extérieur, Serena Subania, mère d’Angélique, sanglotait en poussant la tête dans la poitrine du pape, qui la tenait serrée et lui murmurait des mots de réconfort.

Quand un garçon lui montra son bras qui était dans un plâtre, le pape fit un geste comme pour demander : «As-tu un stylo?» Trois assistants pontificaux lui en ont offert et le pape François a apposé son autographe à côté des autres signatures présentes.

Au lieu de rentrer directement chez lui, le cortège du pape a passé la Cité du Vatican et s’est rendu à la Basilique Sainte-Marie, un monument de Rome qui est l’un de ses favoris.

Des touristes surpris se sont précipités pour prendre des photos de lui assis dans un fauteuil roulant, qu’il a souvent utilisé pour parcourir de plus longues distances ces dernières années en raison d’un problème chronique de genou. Les résidents et les touristes dans la rue l’ont acclamé à plusieurs reprises : «Vive le pape!» et ont applaudi.

Le pape François a passé 10 jours dans le même hôpital en juillet 2021 après une chirurgie pour un rétrécissement des intestins. À sa sortie de l’hôpital à l’époque, il s’est également arrêté pour prier à la basilique Sainte-Marie-Majeure, qui abrite une icône représentant la Vierge Marie. Il visite également cette église à son retour de voyages à l’étranger.

Avant de quitter l’hôpital samedi, lors d’un bref échange avec les journalistes, le pontife a démontré une grande estime envers les travailleurs médicaux, disant qu’ils «montrent une grande tendresse.»

«Les malades sont capricieux. J’admire beaucoup les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dit-il. Le pape François a également déclaré qu’il avait lu les comptes rendus de sa maladie dans les médias.

Puis, avant de quitter, il a lancé de la fenêtre ouverte du véhicule qui le transportait: «Joyeuses Pâques à tous et priez pour moi.»

Une fois de plus, il est sorti de la voiture pour distribuer des œufs de Pâques en chocolat aux policiers qui conduisaient les motos à la tête de son cortège.

Le pape François s’exprimait d’une voix basse aux journalistes et il n’était pas clair s’il était en mesure de lire l’homélie à la messe des Rameaux. Le souverain pontife a dit aux journalistes qu’après la messe, il garderait son rendez-vous hebdomadaire pour saluer et bénir le public sur la place Saint-Pierre.