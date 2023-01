Le pape François rend hommage au pape émérite Benoît XVI à l’audience du mercredi

VATICAN — Le pape François a rendu hommage au pape émérite Benoît XVI lorsqu’il a présidé l’audience générale du mercredi au Vatican, tandis que des milliers de personnes faisaient leurs adieux à l’ancien pape lors de la dernière journée de chapelle ardente dans la basilique Saint-Pierre.

François a été accueilli par une foule enthousiaste dans l’auditorium Paul VI pour son rendez-vous hebdomadaire de catéchisme avec les fidèles.

L’audience de cette semaine a attiré une foule inhabituellement nombreuse compte tenu des plus de 130 000 personnes qui ont afflué au Vatican après la mort de Benoît XVI samedi dernier.

François doit présider les funérailles de Benoît XVI ce jeudi, un événement qui attirera des chefs d’État et la royauté malgré les demandes de simplicité de Benoît XVI et les efforts du Vatican pour que les premières funérailles du Vatican pour un pape émérite des temps modernes soient discrètes.

Mercredi, François a qualifié Benoît XVI de « grand maître de la catéchèse ».

Plus tard mercredi, les responsables du Vatican placeront la dépouille de Benoît XVI dans trois cercueils – un en bois de cyprès, un en zinc, puis un deuxième cercueil en bois – avec un récit écrit de sa papauté, des pièces frappées pendant son pontificat et ses étoles en pallium. Les cercueils doivent être scellés avant les funérailles de jeudi et l’inhumation dans la crypte autrefois occupée par le tombeau de Jean-Paul II sous la basilique Saint-Pierre.

Après sa démission en 2013, Benoît XVI a passé sa retraite de près de dix ans dans un monastère reconverti dans les jardins du Vatican.