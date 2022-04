Le pape parlera du déficit migratoire de l’Europe lors d’un passage éclair à Malte

LA VALETTE, Malte — C’est en boitant que le pape François est arrivé samedi à l’île méditerranéenne de Malte pour une visite de deux jours visant à attirer l’attention sur le défi migratoire de l’Europe, qui n’a fait que s’aggraver à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le souverain pontife a utilisé pour la première fois un ascenseur pour descendre de l’avion de la compagnie aérienne italienne ITA Airways. Il était assis également dans la papemobile, plutôt que debout comme d’habitude, lors de son déplacement à La Valette, la capitale de Malte.

Ces accommodements sont un signe que l’inflammation douloureuse du genou dont souffre le pape depuis des mois a empiré.

Pendant son séjour sur l’île, le pape François encouragera probablement l’Europe à accueillir les réfugiés ukrainiens tout en exhortant les pays à accueillir de la même façon les migrants en provenance de Libye et d’ailleurs.

Malte est le plus petit pays de l’Union européenne (UE) avec un demi-million d’habitants. Il est depuis longtemps en première ligne du flux de migrants et de réfugiés à travers la Méditerranée. L’île a souvent appelé ses plus grands voisins européens à supporter une plus grande partie du fardeau de l’accueil des réfugiés.

Le chef de l’Église catholique a souvent fait écho à cet appel et il fera le lien certainement ce week-end avec le récit de l’accueil que les Maltais avaient donné à l’apôtre Paul, qui, selon les annales bibliques, a fait naufrage au large de Malte vers l’an 60 après Jésus Christ, au moment où il se rendait à Rome. Selon la tradition, il a été accueilli avec une gentillesse inhabituelle par les insulaires.

Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican, a précisé que la migration sera la priorité du voyage du souverain pontife et que l’accueil des réfugiés ukrainiens par l’Europe était «vraiment admirable».

«Je souhaite que cette expérience tragique puisse également contribuer à accroître la sensibilité également envers l’autre migration, celle qui vient du Sud», a-t-il déclaré à la chaîne de télévision Vatican Media.

Bien que courte, la visite de deux jours sera difficile pour le pape âgé de 85 ans, qui a eu de plus en plus de difficulté à marcher en raison d’un ligament enflammé dans son genou droit. Il a lutté ces derniers jours pour se lever de sa chaise et monter des escaliers, et sa démarche boiteuse est apparue plus prononcée.

Le pape François doit notamment monter à bord d’un catamaran samedi après-midi pour un voyage à voile à l’île de Gozo et il est prévu dimanche qu’il descende les marches dans la grotte de Saint-Paul à Rabat.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a indiqué que l’utilisation de l’ascenseur menant à l’avion a été décidée la veille pour éviter de soumettre le genou du souverain pontife à des pressions inutiles.

Le pape François devait se rendre à Malte en mai 2020, mais il a reporté sa visite en raison de la pandémie de COVID-19. Le voyage survient alors que le pays majoritairement catholique se prépare à ses premières célébrations en personne de la Semaine sainte en deux ans.

«Cela devrait être merveilleux si le temps est clément, mais les deux derniers week-ends avant le voyage du pape ont été un désastre absolu sur le plan météorologique», a déclaré à l’agence Associated Press l’archevêque maltais Charles Scicluna, qui est également un haut fonctionnaire du Vatican.

«Nous prions donc pour quelque chose que nous ne pouvons pas organiser: la météo», a-t-il souligné.

