Le pape prévoit toujours visiter le Canada malgré l’annulation d’un voyage en Afrique

La planification se poursuit comme prévu concernant la visite au Canada du pape François malgré l’annonce de l’annulation d’un voyage en Afrique sous ordre de ses médecins.

La Conférence des évêques catholiques du Canada dit être en communication constante avec les responsables du Vatican dans la préparation de la venue du pape le mois prochain.

Selon l’itinéraire prévu, le pape François doit effectuer des arrêts en Alberta, au Québec et au Nunavut entre le 24 et le 29 juillet dans le but de demander pardon en personne et au nom de l’Église catholique romaine pour son rôle dans l’opération du système des pensionnats pour enfants Autochtones au Canada.

Le porte-parole de l’archidiocèse de Toronto, Neil MacCarthy, a expliqué que l’itinéraire du pape prévoyait plusieurs longues périodes de repos au cours de sa visite au pays.

Tout juste avant, au début du mois de juillet, le pape devait se rendre en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, mais le Vatican a été contraint de reporter ce voyage en raison de problèmes de genoux du souverain pontife.