Le pape sera à Québec mercredi et restera dans la région jusqu’à vendredi midi

QUÉBEC — Le pape François poursuivra mercredi sa visite pastorale au Canada en se rendant à Québec.

La Conférence des évêques catholiques du Canada signale que le souverain pontife profitera de son séjour à Québec pour écouter et dialoguer avec des représentants de peuples autochtones et aborder l’impact de la colonisation et de la participation de l’Église catholique dans le fonctionnement des pensionnats pour Autochtones au Canada. Sa visite sera aussi l’occasion pour le souverain pontife de tisser des liens avec la communauté catholique au Canada.

Le chef de l’Église catholique devrait s’envoler à 11h00, heure de l’Est, de l’Aéroport international d’Edmonton. Son arrivée à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec est prévue pour 15h05.

Une trentaine de minutes plus tard, il rencontrera des représentants de l’État et livrera ensuite un discours public sur les Plaines d’Abraham, vers 16h45. Une animation permettant l’expression culturelle autochtone sera présentée sur les Plaines, de 14h00 environ à 19h00.

Jeudi, le pape François se rendra à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré où il célébrera la messe à 10h00. Entre 10 000 et 15 000 personnes pourront y assister avec de l’espace pour les invités à l’intérieur et à l’extérieur de la basilique. Une diffusion de la messe sera également offerte sur les Plaines d’Abraham.

En fin d’après-midi, le pape se rendra à la Cathédrale-Basilique Notre-Dame de Québec pour rencontrer les évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés, les séminaristes et les agents de pastorale.

Vendredi matin, le pape François aura une rencontre privée à 9h00 avec les membres de la compagnie de Jésus à l’Archevêché de Québec.

Vers 10h45, il rencontrera une délégation d’autochtones de l’Est du Canada, ce qui sera sa dernière activité à Québec.

Son avion quittera l’Aéroport international Jean-Lesage à midi 45 et se posera à 15h50 à l’Aéroport international d’Iqaluit, au Nunavut.

À 16h15, le pape s’entretiendra avec d’anciens élèves de pensionnats pour Autochtones à Iqaluit et un peu moins d’une heure plus tard, il participera à un événement public présenté par des Inuits.

Une cérémonie du départ du pape aura lieu à 18h15 à l’Aéroport d’Iqaluit, ce qui mettra fin à son séjour au Canada. Il montera ensuite à bord de l’avion qui le ramènera au Vatican.