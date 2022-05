Le pape sera au Canada du 24 au 30 juillet et ira à Edmonton, Québec et Iqaluit

VATICAN — Le pape François viendra au Canada du 24 au 30 juillet et se rendra à Edmonton, Québec et Iqaluit, au Nunavut, selon le portail d’information du Saint-Siège.

La visite surviendra après que le souverain pontife ait présenté des excuses historiques le 1er avril dernier au Vatican pour le rôle de l’Église catholique romaine dans les horreurs qui se sont produites dans les pensionnats pour Autochtones au Canada.

L’archevêque Richard Smith d’Edmonton, coordinateur général du voyage pour la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), dit que ce sera une autre étape importante pour la guérison et la réconciliation.

Pour sa part, le président de la CECC, Mgr Raymond Poisson, affirme dans un communiqué que les évêques sont ravis que le Saint-Père ait accepté l’invitation à poursuivre le chemin de la guérison et de la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada.

Les lieux de visite du pape François ont été choisis par le Vatican et le CECC signale que les problèmes de mobilité et de santé du chef de l’Église catholique ont dû être pris en compte.

Les sites spécifiques de visite et un programme officiel doivent être développés avec des partenaires autochtones.

Edmonton compte le deuxième plus grand nombre d’Autochtones vivant dans les centres urbains au Canada. De plus, 25 pensionnats autochtones étaient situés en Alberta, soit le plus grand nombre parmi les provinces et les territoires du Canada.

Iqaluit regroupe pour sa part le plus grand nombre d’Inuits au Canada. Le pape François a été personnellement invité par les délégués inuits à visiter le Nord lors de leur rencontre à la fin du mois de mars au Vatican.

On estime que 150 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter des pensionnats fédéraux au Canada et que plus de 60 % de ces établissements étaient dirigés par des membres de congrégations religieuses catholiques romaines.