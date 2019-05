Le pari de la taille et de la qualité donne des résultats au Groupe Le Monde

MONTRÉAL — Le président du plus important groupe de presse français, le Groupe Le Monde, a soufflé un rare vent d’optimisme sur la situation des médias écrits, vendredi, à Montréal.

Devant un auditoire réuni par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) et regroupant le gratin du milieu des médias montréalais, Louis Dreyfus a raconté comment le pari d’investir dans l’embauche de journalistes et de concentrer ses efforts sur la production d’information de qualité a fait basculer la balance du négatif au positif pour le quotidien Le Monde, vaisseau amiral du Groupe.

Le Groupe, qui compte plusieurs propriétés médiatiques papier et web tels l’OBS et le HuffPost France, a ainsi vu ses résultats financiers passer d’une perte de 11 millions d’euros il y a quelques années à un profit net de 15 millions d’euros en 2018 pour l’ensemble de géant français.

Le quotidien, qui comptait 305 journalistes à l’arrivée de M. Dreyfus en 2010, en compte maintenant 450 et l’effectif total des différentes publications du Groupe atteint 940 journalistes.

Ce résultat démontre très clairement l’appétit du public pour de l’information de qualité puisque les deux tiers des revenus du Groupe proviennent d’abonnements payants.

Paradoxalement, Louis Dreyfus estime que l’arrivée de joueurs comme Netflix dans le secteur du cinéma et Spotify du côté de la musique a provoqué l’amorce d’un virage dans la mentalité du public en lui inculquant la notion qu’il était normal de payer pour obtenir du contenu exclusif et de qualité.

Un deuxième élément stratégique aura été d’instaurer au sein du Groupe une mentalité d’innovation en permanence en vertu de laquelle on a multiplié la nature des contenus dans les différentes publications pour séduire des publics qui échappaient au lectorat du Monde.

Cet axe stratégique comprend aussi l’ajout d’une présence de véhicules médiatiques divers sur les différentes plateformes numériques, par exemple YouTube et Snapchat. M. Dreyfus a ainsi fait valoir entre autres que Le Monde attire un million de Français de moins de 18 ans sur Snapchat avec des contenus gratuits taillés sur mesure pour cette clientèle dans l’optique d’en récupérer 15 à 20 pour cent avec des abonnements payants dans une dizaine d’années.

Le Groupe demeure résolument ferme sur les questions de principe et de rigueur, le président se disant très fier, par exemple, que sa rédaction, lors de la couverture en direct des attentats du Bataclan à Paris le 13 novembre 2015, ait systématiquement répondu aux internautes qui posaient des questions qu’on ne connaissait pas la réponse lorsque c’était le cas plutôt que de spéculer, de sorte que les abonnés pouvaient avoir confiance qu’une information qui était dévoilée était vérifiée et certifiée.

Louis Dreyfus reconnaît cependant que le modèle économique qui porte fruit pour le Groupe Le Monde n’est pas facilement applicable pour n’importe quelle entreprise de presse. Il note par exemple qu’il est nécessaire d’avoir une masse critique, une certaine taille pour assurer une indépendance absolue et les moyens d’investir le marché comme on l’a fait, mais aussi qu’il ne peut y avoir qu’un seul joueur de cette taille dans un marché.

Faisant référence au phénomène «winner takes all» (le gagnant rafle tout), il souligne que le New York Times a réussi selon ce principe à devancer tous les autres médias aux États-Unis, incluant le Washington Post, comme le Groupe Le Monde l’a fait en France, loin devant le Figaro et Libération.

Quant à la possibilité de faire plier les géants du web, qui ont sapé les fondements du modèle économique des médias en s’accaparant à la fois leurs contenus et les revenus publicitaires nécessaires pour les produire, il dit espérer que l’imposition d’un droit voisin en Europe — une forme de taxation basée sur l’utilisation des contenus qui est à l’étude en Europe — se traduira par une redistribution des sommes perçues qui privilégiera les entreprises qui produisent de l’information politique et généraliste.

D’après lui, les géants numériques que sont les Facebook, Google et autres commencent à sentir une menace de démantèlement du fait que plusieurs législatures les considèrent à la fois trop gros et irresponsables avec la diffusion de fausses nouvelles et autres contenus douteux. Ainsi, en raison de ces craintes, M. Dreyfus constate que ces grands joueurs sont à la recherche d’accords pour montrer qu’ils peuvent être utiles au développement ou au redressement de la presse écrite.

Il signale à cet effet que le Groupe Le Monde obtient une bonne collaboration de Facebook sur le recrutement d’abonnés numériques en mettant à profit son efficacité à cibler les contenus recherchés et les auditoires susceptibles de s’y intéresser.