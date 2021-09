Le Parti conservateur anticipe des gains au Québec et une fondation plus solide

OSHAWA, Ont. — En attente comme tout le monde des résultats électoraux au Québec, le Parti conservateur croit qu’il va y faire des gains lundi soir. Mais peu importe le nombre de sièges qu’il remportera, il se dit convaincu d’avoir transformé le parti en «option viable» pour les Québécois.

C’est l’analyse qu’a livrée Marc-Olivier Fortin, le directeur de la campagne conservatrice au Québec, de l’aréna d’Oshawa, en Ontario, où va se dérouler la soirée électorale de son chef Erin O’Toole.

Il se dit convaincu que le vote populaire sera plus élevé au Québec que lors de la dernière élection de 2019, alors qu’Andrew Scheer était aux rênes de la formation politique.

Le nouveau chef a fait une différence: «il est le chef le plus ouvert au Québec depuis l’ancien premier ministre Brian Mulroney», dit-il.

Le message du parti adressé aux nationalistes du Québec et aux travailleurs, combiné avec des politiques sociales plus progressistes, a résonné auprès des Québécois, juge le directeur de campagne.

Interrogé sur les gains que le parti espère réaliser au Québec, M. Fortin a déclaré qu’il serait très heureux avec deux ou trois députés de plus que lors de la dissolution du Parlement. Les conservateurs occupaient alors dix sièges.

Plus que 12? «Il faut être raisonnable», a-t-il laissé tomber. Le parti n’a jamais récolté plus de 12 sièges en sol québécois depuis sa fondation en 2003. Et même 13 serait «une surprise», selon lui.

Mais le Parti conservateur croit avoir fait des pas de géant depuis 2019, alors que l’image de marque du parti rebutait les gens.

«Le plus important pour nous, c’est qu’on devient une option viable au Québec», insiste M. Fortin.

Il s’agit là d’une fondation sur laquelle le Parti compte bâtir. «Il faut le voir en deux étapes.»

Les partisans ne sont pas encore autorisés à entrer dans l’aréna pour venir assister à la soirée conservatrice. Sa capacité maximale, COVID-19 oblige, est de 1000 personnes incluant les journalistes et le personnel.