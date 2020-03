OTTAWA — Le Parti conservateur suspend sa course à la direction en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, a annoncé tard jeudi la formation politique.

Le parti affirme qu’il n’est plus possible de respecter les délais pour traiter les adhésions et les dons, et gérer les bulletins de vote à temps pour l’élection prévue le 27 juin.

Aucune nouvelle date n’a été fixée. Le parti a indiqué qu’il réévaluera la situation le 1er mai.

La pression est forte depuis plusieurs jours sur les organisateurs pour que la course soit suspendue.

Les demandes de retarder la course provenaient de deux candidats — Erin O’Toole et Derek Sloan — ainsi que de dizaines de conservateurs de haut rang et de membres de la base.

Le candidat Peter MacKay avait plutôt insisté pour que la date limite soit avancée, tandis que Leslyn Lewis, le quatrième candidat sur le bulletin de vote, a fait valoir que les délais fixés devaient être respectés.