Le Parti libéral du Québec prône le maintien de l’état d’urgence sanitaire

QUÉBEC — Contrairement au Parti québécois (PQ), le Parti libéral du Québec (PLQ) se dit favorable au maintien de l’état d’urgence sanitaire, qui confère des pouvoirs extraordinaires au gouvernement.

C’est ce qu’a fait savoir, jeudi, le leader parlementaire du PLQ, André Fortin. Selon lui, «il y a des mesures pour lesquelles l’état d’urgence est encore nécessaire».

Par exemple, le PLQ s’est prononcé à la fin août en faveur d’imposer la vaccination obligatoire dans les milieux de la santé et de l’éducation, notamment.

André Fortin croit toutefois que c’est au gouvernement à justifier sa gouvernance par décrets et à être «davantage proactif dans ses explications» aux Québécois.

En comparaison, le PQ enjoignait mercredi le gouvernement Legault à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire, l’accusant d’être grisé par la pouvoir.

Selon le chef parlementaire du PQ, Joël Arseneau, le gouvernement «s’est habitué à gouverner de façon à décider sans aucun débat et avec un groupe restreint autour du premier ministre».

Il l’a mis au défi de respecter sa parole et son engagement pris lors de l’adoption d’une motion, en mai dernier, concernant la sortie de l’état d’urgence.

«On n’en est pas là, a réagi de son côté le député libéral Marc Tanguay, en marge du caucus du PLQ à Orford, jeudi. On est encore face à une vague, c’est extrêmement préoccupant.»

«La situation du Québec fait en sorte qu’aujourd’hui, nous n’en sommes pas à mettre une date pour la fin de l’état d’urgence sanitaire», a-t-il ajouté.

À son avis, il est possible pour le gouvernement de maintenir l’état d’urgence tout en oeuvrant «en plus grande collégialité» avec les oppositions et en étant «plus démocratique».

Le 11 août dernier, le premier ministre François Legault a annoncé que l’état d’urgence sanitaire serait maintenu plus longtemps que prévu en raison de la quatrième vague de la COVID-19.