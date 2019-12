Le Parti libéral réclame des États généraux sur les changements climatiques

QUÉBEC — L’opposition officielle à l’Assemblée nationale réclame des États généraux sur les changements climatiques.

Le Parti libéral (PLQ) demande au gouvernement Legault de rassembler tout le monde autour d’une même table, afin de trouver des solutions à l’urgence climatique.

Au moment où le sommet des Nations unies sur les changements climatiques, la COP25, s’est terminé à Madrid sur la déception et l’échec, le PLQ exige que le gouvernement caquiste mobilise toute la société pour agir promptement.

La députée Marie Montpetit représentait le Parti libéral à la COP25 de Madrid. En entrevue avec La Presse canadienne, elle a dit qu’elle ne sentait toujours pas l’urgence au sein du gouvernement Legault de faire prendre un virage vert au Québec.

Elle a affirmé que l’environnement est un enjeu non partisan et qu’il est temps de réunir les partis, la société civile et les entreprises, pour convenir d’un plan.

Le gouvernement caquiste doit déposer un plan d’action en matière de changements climatiques en 2020.

Le premier ministre François Legault a reconnu la semaine dernière que son gouvernement souffrait d’un déficit de crédibilité en matière de protection de l’environnement.