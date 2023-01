Le Parti québécois nomme onze candidats défaits comme porte-parole

MONTRÉAL — Deux jours après avoir nommé la députée défaite Méganne Perry-Mélançon comme porte-parole nationale extraparlementaire, le Parti québécois décrète mercredi que onze candidats non élus au scrutin du 3 octobre dernier agiront eux aussi à titre de porte-voix.

Le chef de la formation politique, Paul St-Pierre-Plamondon, en a fait l’annonce dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. Ainsi, ces onze personnalités, qui seront invitées de façon ponctuelle par l’un ou l’autre des trois députés péquistes, prendront la parole sur une diversité de sujets à titre d’experts mandatés par le parti.

Celui-ci les consultera également dans l’optique de prendre le pouls de la population sur différents enjeux et de s’assurer que les élus les comprennent bien.

M. St-Pierre-Plamondon a fait valoir que ces nominations ont aussi pour effet de diversifier l’équipe extraparlementaire du parti et de mieux représenter la population québécoise, d’autant plus que la dernière élection a mené à une «distorsion historique» entre le soutien populaire et le nombre de députés que sa formation a réussi à faire élire.

Cette façon de faire n’est pas si nouvelle, a précisé le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé, mentionnant que l’ex-premier ministre Jacques Parizeau avait lui-même été porte-parole en matière d’Économie pour le Parti québécois entre 1971 et 1976, et ce, sans être élu.

Contrairement à Mme Perry-Mélançon, députée de Gaspé de 2018 à 2022, ces onze porte-parole ne seront pas rémunérés et se seraient eux-mêmes portés volontaires.

«Ce sont des gens que vous avez entendus lors des dernières élections et qui viennent vous dire qu’ils sont là pour la suite, qu’ils veulent continuer à contribuer au Parti québécois. Le fait qu’ils ont accepté de jouer ce rôle sur une base bénévole ajoute à mon avis de la valeur à leur implication», a souligné M. St-Pierre Plamondon.

