Le Parti Québécois veut un plan de retrait de l’urgence sanitaire

QUÉBEC — Le Parti québécois (PQ) demande un plan de retrait de l’urgence sanitaire dans la province.

Dans un communiqué publié en fin de journée, jeudi, le PQ demande au gouvernement de François Legault de s’entendre avec les partis d’oppositions sur un plan de retour à la normale à l’Assemblée nationale en «suivant des critères objectifs» et «pour mettre fin à la gouvernance par décrets».

Le PQ fait valoir que la suggestion du ministre de la Santé Christian Dubé, selon laquelle l’état d’urgence pourrait être maintenu tant qu’il y aura une pandémie, «n’est pas acceptable». Le parti estime que «le critère doit plutôt être l’existence d’une urgence grave et hors de contrôle».

Selon le Parti québécois, le mode de gouvernance par décrets est de plus en plus difficile à justifier en raison du succès de la campagne de vaccination et de la stabilité de la situation épidémiologique.

«Je suis convaincu que les citoyens souhaitent le retour d’une gouvernance normale, c’est-à-dire le déconfinement de la démocratie, dès que possible. Et il ne suffit pas de dire que cet état de gouvernance exceptionnelle prendra fin lorsque la pandémie sera terminée; il faut pouvoir prévoir cette étape déterminante, avec des critères objectifs et mesurables», peut-on lire dans une citation attribuée au porte-parole du parti en matière de santé, Joël Arseneau.

Le député péquiste a ajouté que le gouvernement ne peut plus utiliser l’urgence sanitaire comme «levier de négociation avec le personnel de la santé», en faisant référence à une déclaration controversée du ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé.

Ce dernier avait rétropédalé au lendemain de sa déclaration, mercredi, après avoir fait un lien entre le maintien de l’état d’urgence sanitaire et la signature des conventions collectives par les syndicats du secteur public.

Le maintien de l’urgence sanitaire, ainsi que les arrêtés ministériels et décrets qui en découlent, donne des pouvoirs exceptionnels au gouvernement. C’est ainsi qu’il a notamment pu suspendre ou restreindre plusieurs clauses des conventions collectives, notamment les vacances des infirmières. Il a aussi pu déplacer du personnel d’un établissement à l’autre, en réaffecter à d’autres unités de soins, par exemple.

Le ministre avait fait cette déclaration en conférence de presse mardi à 17h.

Dès mardi soir, les représentants syndicaux avaient exprimé leur indignation face au lien fait entre les deux.

Mais le ministre Dubé a voulu corriger le tir, mercredi matin, en affirmant qu’il avait mal traduit sa pensée. «Visiblement, je me suis mal exprimé. L’urgence sanitaire n’a aucun lien avec la négo», a-t-il écrit dans un message sur Twitter.

L’état d’urgence sanitaire, décrété en mars 2020 et constamment renouvelé depuis, octroie de nombreux pouvoirs exceptionnels au gouvernement, dont l’octroi de contrats de gré à gré.