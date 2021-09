Le Parti vert annulerait tous les projets de pipeline, révèle sa plateforme

TORONTO — Le Parti vert promet de rehausser les cibles de réduction des gaz à effet de serre, d’annuler tous les nouveaux projets de pipeline et d’exploration pétrolière, en plus de taxer davantage le carbone et de bannir la vente de tous les véhicules de passagers à essence.

C’est ce que révèle la plateforme électorale du parti environnementaliste publiée mardi. Contrairement à d’autres formations politiques, le parti d’Annamie Paul ne vise pas seulement la carboneutralité d’ici 2050: il veut que le Canada ait déjà des «émissions nettes négatives — sous le zéro», à ce moment.

Les verts promettent aussi de mettre en place un programme de revenu de subsistance garanti, d’abolir les frais de scolarité de l’enseignement postsecondaire et d’instaurer une assurance médicaments et dentaire universelle.

La décriminalisation de la possession de drogue pour consommation personnelle, le retour du modèle de «subvention par vote» pour le financement des partis politiques et la réduction du nombre de personnes en détention provisoire sont d’autres engagements du parti.

Mais, comme l’indique son nom, le Parti vert a consacré une grande proportion de sa plateforme à l’environnement.

Dans une déclaration, la cheffe Annamie Paul a soutenu que le Canada a la possibilité d’accélérer sa transition écologique et devenir «un leader mondial» dans la lutte contre les changements climatiques.

Les verts affirment qu’en plus de mettre fin à toutes les subventions aux combustibles fossiles et d’éliminer progressivement les opérations d’exploitation pétrolière et gazière existantes, ils remplaceraient chaque emploi du secteur des combustibles fossiles par un emploi de qualité dans l’économie verte.

Pour y arriver, le parti miserait sur une assurance salaire, ainsi que sur des plans de retraite anticipée et de rétention de la main-d’œuvre.

Les verts veulent également que la totalité de l’électricité canadienne soit produite à partir de sources renouvelables d’ici 2030.