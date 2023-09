Le passage de l’ouragan Lee met en lumière la disparité de la couverture cellulaire

HALIFAX — Alors qu’un autre ouragan est sur le point de s’abattre sur les Maritimes, Donnie Fletcher ne comprend pas pourquoi sa petite collectivité ne dispose toujours pas d’un service cellulaire de qualité permettant aux habitants d’être avertis d’un danger imminent.

L’homme de 74 ans vit à New Salem, en Nouvelle-Écosse, un hameau situé sur une péninsule qui s’avance dans la baie de Fundy et qui se trouve sur la trajectoire de l’ouragan Lee, qui devrait passer dans la nuit de samedi.

«Nous sommes ici en 2023 et sans couverture cellulaire… Nous ne sommes que la dernière place sur la liste, semble-t-il», a-t-il déploré jeudi dans une entrevue.

Il existe de nombreux risques dans sa région qui pourraient déclencher l’apparition d’une alerte d’urgence sur son téléphone. Par exemple, dans le port voisin de West Advocate, en Nouvelle-Écosse, les responsables de la gestion des urgences craignent qu’une onde de marée provoquée par un ouragan ne déborde sur une digue.

Steve Wood, le coordonnateur de la gestion des urgences du comté de Cumberland, qui comprend Advocate Harbour, dit craindre que les résidents ne reçoivent pas ses alertes parce que «le service cellulaire n’est pas génial… (et) parfois même aléatoire (dans ces zones)».

Reconnaître les réseaux cellulaires comme service essentiel

Le mauvais service cellulaire rural a suscité des critiques publiques — et des promesses de la part des politiciens de régler le problème — lors des crues soudaines des 21 et 22 juillet en Nouvelle-Écosse, lorsque des averses de plus de 250 millimètres de pluie en quelques heures ont fait quatre morts.

Chrystia Freeland, la vice-première ministre, avait par la suite visité les zones sinistrées et avait promis de transmettre ses critiques au régulateur national des télécommunications et au ministre fédéral de l’Industrie, François-Philippe Champagne. «Il est vraiment inacceptable que les gens ne puissent pas recevoir d’alertes d’urgence», avait-elle alors déclaré.

Pourtant, selon une source gouvernementale de la Nouvelle-Écosse, environ 21 000 résidants n’ont toujours pas accès à une couverture cellulaire haut débit. Ce chiffre ne tient pas compte de ceux qui perdent le courant quand ils traversent une zone avec peu ou pas de service.

Bell, qui possède le plus grand réseau cellulaire du Canada atlantique, estime qu’environ 3 % des résidents de la région n’ont pas accès à son réseau d’évolution à long terme – ou LTE –, une norme sans fil de quatrième génération qui offre un service Internet haute vitesse. À Terre-Neuve, ce chiffre était d’environ 6 % en 2021, selon l’entreprise.

Paul Ralph, professeur d’informatique à l’Université Dalhousie, a déclaré que les gouvernements devraient forcer les entreprises de télécommunications à construire des réseaux plus solides. Ottawa, a-t-il ajouté, doit reconnaître que les réseaux cellulaires sont des infrastructures essentielles — comme les hôpitaux, les routes et les systèmes d’eau potable, et « par conséquent, ils devraient être gérés par le gouvernement, et non par une poignée d’oligarques des télécommunications ».

Lorsque les ouragans coupent l’électricité, la demande de données cellulaires augmente, car l’Internet sans fil cesse de fonctionner une fois l’électricité épuisée, a indiqué M. Ralph. « Pendant ce temps… les tours à micro-ondes fonctionnent avec des batteries de secours, et lors de pannes prolongées, les batteries s’épuisent et les tours se déconnectent », a-t-il expliqué.

Le gouvernement fédéral, poursuit le professeur, devrait garantir que les entreprises de télécommunications disposent d’une capacité excédentaire suffisante pour maintenir le système 911 en fonctionnement en cas d’urgence — « et dans des situations extrêmes, arrêter tout le trafic réseau non urgent ».

«Alternativement, le gouvernement pourrait exiger des sociétés de télécommunications qu’elles installent davantage de capacités et de générateurs de secours dans toutes les tours à micro-ondes, ou qu’elles maintiennent des tours à micro-ondes mobiles d’urgence dans tous les grands centres, qui pourraient être déployées selon les besoins», a-t-il proposé.

Des progrès significatifs depuis Fiona

Geoff Moore, directeur du réseau de Bell Aliant dans la région de l’Atlantique, a déclaré jeudi dans une entrevue que des progrès significatifs avaient été réalisés depuis les pannes généralisées de couverture cellulaire causées par la tempête post-tropicale Fiona en septembre 2022.

Bell a investi dix millions de dollars pour installer 100 génératrices fixes supplémentaires dans les principales tours de téléphonie cellulaire du Canada atlantique, et environ 63 pour cent sont désormais équipées de secours en cas de panne, a déclaré Moore, ajoutant que l’entreprise dispose de 50 génératrices portables qui peuvent être remorquées vers un lieu sans électricité et sans générateur dans la région.

En outre, a-t-il ajouté, des leçons ont été tirées du dernier ouragan : l’entreprise doit s’assurer de disposer de suffisamment de sources de carburant diesel pour faire fonctionner les générateurs.

Les porte-parole d’Eastlink et de Rogers ont fourni des déclarations par courrier électronique expliquant la position de Bell, indiquant que des travaux étaient en cours depuis Fiona pour améliorer les systèmes de sauvegarde de ses réseaux cellulaires.

Jeudi, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a déclaré qu’il reconnaissait que même si la province avait fait des progrès en matière de couverture Internet haute vitesse, il y avait « beaucoup de travail à faire sur le cellulaire », ajoutant : « nous comprenons qu’en 2023, les gens sont en droit d’attendre un service cellulaire».

Il a déclaré que Build Nova Scotia — la société d’État qui planifie et construit les infrastructures essentielles — embauche des consultants pour trouver des solutions à court terme et étudier comment assurer une couverture cellulaire étendue, soit en modernisant les tours existantes, soit en en construisant de nouvelles.

Le CRTC a envoyé un courriel indiquant que, par l’intermédiaire de son Fonds pour la large bande, le régulateur des télécommunications investit dans l’amélioration de la couverture du réseau de téléphonie mobile, ajoutant qu’il « continue de surveiller et de soutenir les investissements dans les réseaux » pour garantir l’accès aux alertes publiques.