Le passeport sanitaire est exigé sur les lieux de travail en Italie

ROME — Des manifestations ont éclaté en Italie alors que l’une des mesures anticoronavirus les plus strictes d’Europe est entrée en vigueur vendredi, obligeant tous les travailleurs, allant des magistrats aux femmes de chambre, à présenter un passeport sanitaire pour entrer sur leur lieu de travail.

La police était aux aguets, les écoles avaient mis fin aux cours plus tôt et les ambassades avaient mis en garde contre de possibles violences, craignant que les manifestations antivaccination ne deviennent déchaînées, comme elles l’avaient été à Rome le week-end précédent.

Le passeport, appelé «carte verte», indique le statut vaccinal, un test négatif récent ou une guérison de la COVID-19 au cours des six derniers mois. L’Italie l’imposait déjà pour accéder à toutes sortes d’environnements intérieurs, notamment les restaurants, les musées, les théâtres et les trains longue distance.

Mais l’ajout de l’exigence sur les lieux de travail a suscité un débat houleux et de l’opposition dans un pays qui a été un épicentre du coronavirus au début de la pandémie et où les taux de vaccination sont parmi les plus élevés d’Europe.

«Aujourd’hui, ils marchent sur notre Constitution», a déclaré un manifestant antivaccin, Loris Mazzarato. «Je dis NON à cette discrimination.»

Il faisait partie des centaines de manifestants à Trieste, où une manifestation des travailleurs portuaires refusant de montrer une carte verte menaçait d’avoir un impact sur les activités commerciales, bien que les premières informations aient laissé entendre que le port demeurait opérationnel. Des manifestants ont de leur côté crié «Liberta» (Liberté) lors d’une manifestation largement pacifique à Florence.

La nouvelle règle dans un pays qui a imposé le premier confinement lié à la COVID-19 en Occident impose un fardeau aux travailleurs et aux employeurs, avec la menace d’amendes pour les contrevenants. Des lecteurs électroniques capables de lire les codes QR des téléphones portables avec la carte verte ont été installés dans les lieux de travail plus importants, tels que le bureau du premier ministre italien Mario Draghi et le siège de la compagnie ferroviaire nationale Trenitalia.

Mais dans les petits lieux de travail, des restaurants aux clubs de tennis, les employeurs et les gérants devaient télécharger une application capable de lire les codes. Bien qu’il n’était pas clair dans quelle mesure l’Italie appliquerait l’exigence, la crainte de contrôles ponctuels a poussé les employeurs à se conformer, du moins au début.

Les sanctions pour les employeurs qui ne contrôlent pas les employés vont de 400 à 1000 euros. Un travailleur qui ne présente pas sa carte verte au travail est considéré comme absent sans justification; si le travailleur se présente malgré tout sans carte verte valide, il s’expose à des amendes allant de 600 à 1500 euros.

Mais on a observé quelques anomalies apparentes : les caissiers de supermarchés et les coiffeurs doivent avoir une carte verte pour travailler, mais pas leurs clients, et n’ont à porter un masque qu’à l’intérieur.

L’objectif de cette exigence est d’encourager des taux de vaccination encore plus élevés dans un pays qui a largement maîtrisé la dernière vague alimentée par le variant Delta, signalant environ 67 cas pour 100 000 habitants et un nombre de morts quotidien qui n’a pas dépassé 70 depuis des mois.

Et si les derniers jours sont une indication, la nouvelle règle a fonctionné pour encourager encore plus d’injections. Déjà 81 % de la population de plus de 12 ans a été complètement vaccinée, mais le nombre de premiers vaccins administrés jeudi a augmenté de 34 % par rapport au début de la semaine, a rapporté vendredi le responsable italien de la lutte au virus.

Mais pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se faire vacciner, l’exigence impose le fardeau de se faire tester toutes les 48 heures pour pouvoir aller travailler. Les personnes ayant une condition médicale prouvée qui les empêche de se faire vacciner sont exemptées.

Certains employeurs proposent des tests gratuits au travail, mais le gouvernement a refusé les appels à rendre les tests gratuits dans tous les milieux. Actuellement, les tests rapides vont de 8 euros pour les enfants à 15 euros pour les adultes.

La capacité de test est devenue le talon d’Achille de l’Italie lors de la première vague de la pandémie, et le gouverneur de la région de la Vénétie, Luca Zaia, a prévenu qu’il ne serait pas en mesure de répondre à la nouvelle demande. Il a appelé le gouvernement à laisser les gens obtenir des cartes vertes sur la base des résultats à des tests à domicile plutôt que d’avoir à se rendre dans une pharmacie pour un test rapide.

«Si la loi dit que les gens ont le droit de travailler avec un test toutes les 48 heures, ils doivent garantir ce droit», estime M. Zaia.

Même le Vatican n’a pas été épargné par l’opposition à la nouvelle exigence : trois gardes suisses ont démissionné et trois autres ont été suspendus après avoir refusé de se faire vacciner avant l’entrée en vigueur de l’exigence de la carte verte au Vatican.

La nouvelle règle n’est pas une obligation de vaccination, car un test négatif ou une preuve de guérison de la COVID-19 représentent d’autres moyens d’obtenir la carte verte. En Italie, seuls les travailleurs de la santé doivent être vaccinés, et les enseignants et les administrateurs scolaires doivent avoir une carte verte pour travailler depuis le 1er septembre.